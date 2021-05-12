﻿ МЭА ухудшило прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году до 5,4 млн б/с. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МЭА ухудшило прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году до 5,4 млн б/с

12.05.2021 15:49 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Глобальный спрос на нефть в 2021 году восстановится на 5,4 млн баррелей в сутки (б/с), прогноз понижен на 270 тыс. б/с по сравнению с оценкой прошлого месяца, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА понизило прогнозы по росту спроса в Европе и развитых странах американских континентов на первый квартал этого года на 320 тыс. б/с и 515 тыс. б/с. Для Индии прогноз по спросу понижен для второго квартала - на 630 тыс. б/с, сообщает ТАСС.

При этом агентство сохранило прогноз по росту спроса во втором полугодии, полагая, что массовая вакцинация позволит все же взять пандемию под контроль.

Восстановление спроса на нефть все еще остается хрупким на фоне растущего числа заболеваний ковидом в таких станах как Индия, Бразилия, Таиланд и в Европе. Так, если в марте мировой спрос на нефть рос на 1,6 млн б/с, то в апреле он снизился на 160 тыс. б/с, до 94 млн б/с. Потребление в мире все еще находится ниже уровня конца 2020 года.

Спрос на нефть в Индии начал падать в марте - на 110 тыс. б/с к февралю, в апреле падение составило уже 390 тыс. б/с к марту на фоне введения локдаунов. По прогнозу МЭА, в мае падение усилится до 825 тыс. б/с к апрелю.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глобальный спрос на нефть в 2021 году восстановится на 5,4 млн баррелей в сутки (б/с), прогноз понижен на 270 тыс. б/с по сравнению с оценкой прошлого месяца, говорится в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обморок Елизаветы II: дерзкий наряд Дуа Липы на Brit Awards шокировал сеть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by