CМИ: Илья Шкурин покинет ЦСКА





Известно об интересе к Илье со стороны Краснодара, но представители игрока рассматривают варианты продолжения карьеры за пределами России.

Шкурин присоединился к москвичам в начале 2020 года, покинув брестское Динамо. В 14 матчах текущего сезона Илья забил 3 гола.





ЦСКА с 50 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.





Напомним, что после президентских выборов Илья Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси до тех пор, пока Александр Лукашенко остается у власти.