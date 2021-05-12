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Аякс расплавил чемпионскую салатницу на звездочки для болельщиков
Источник материала: Партизан
Амстердамский клуб после победы в чемпионате Нидерландов расплавил чемпионскую салатницу, чтобы сделать 42 тысячи звездочек для держателей сезонных абонементов
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Амстердамский клуб после победы в чемпионате Нидерландов расплавил чемпионскую салатницу, чтобы сделать 42 тысячи звездочек для держателей сезонных абонементов
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