ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прихожане плакали: как спасали знаменитый Будславский костел – видео

12.05.2021 15:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Один из самых величественных костелов Беларуси – костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе – загорелся во вторник 11 мая.

"Мне было страшно, я первая увидела это все. Это где-то в 7 утра я услышала по жести звуки какие-то, я думала это голуби, потому что птички тут есть, а потом смотрю, что такая дымка пошла вроде и я думала, что это просто испарение, а потом через минут 15 увидела клубочки кофейного цвета. И я побежала к ксендзу", - рассказывает о случившимся 77-летняя местная жительница Мария Яблонская.

Сообщение о задымлении в здании костела поступило спасателям в 07.47. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление на верхних этажах костела. "Люди стояли и плакали, кто-то молился", "Все плакали, посмотрите на нас. Это наша гордость -это наша жизнь. Это наша беда", - рапортуют местные.

Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе - бывший бернардинский, ныне приходской католический храм, памятник архитектуры республиканского значения, названный одним из семи чудес Беларуси.

В нем хранится почитаемая католическая святыня – образ Божией Матери. Чудотворную икону и наисвятейший Сакрамент вынесли в безопасное место, как только появился дым.

"Все население, которое было, сбежалось сюда. Не смотрели - католик-православный - все шли, помогали. Нас было очень много. Тут надо нашим людям поклон низкий и вообще у нас очень хорошие люди", - добавляют местные.

С помощью волонтеров из костела вынесли все, что было возможно. Никто не пострадал, однако крыша костела над центральным нефом обрушилась, рухнула одна из люстр. Крыша храма почти полностью уничтожена, из-за произошедшего пожара придется демонтировать уникальный орган, который находился в костеле.

Сообщение о задымлении в здании костела поступило спасателям в 07.47. Пожар локализован в 11.24, а в 15.21 ликвидирован. В ликвидации пожара участвовали спасатели близлежащих районов, Минской области и столицы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 34 УК РБ (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере). Следователи проводят комплекс экспертиз для определения причины пожара.

На восстановление святыни в Будславе объявлен сбор пожертвований.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Будславский костел потушен, однако он не скоро откроет свои двери для прихожан, святыню ждет реставрация. Смотрите на Sputnik, как спасали уникальный храм.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шкурин уйдет из ЦСКА этим летом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by