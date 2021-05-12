Прихожане плакали: как спасали знаменитый Будславский костел – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Один из самых величественных костелов Беларуси – костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе – загорелся во вторник 11 мая.

"Мне было страшно, я первая увидела это все. Это где-то в 7 утра я услышала по жести звуки какие-то, я думала это голуби, потому что птички тут есть, а потом смотрю, что такая дымка пошла вроде и я думала, что это просто испарение, а потом через минут 15 увидела клубочки кофейного цвета. И я побежала к ксендзу", - рассказывает о случившимся 77-летняя местная жительница Мария Яблонская.

Сообщение о задымлении в здании костела поступило спасателям в 07.47. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление на верхних этажах костела. "Люди стояли и плакали, кто-то молился", "Все плакали, посмотрите на нас. Это наша гордость -это наша жизнь. Это наша беда", - рапортуют местные.

Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе - бывший бернардинский, ныне приходской католический храм, памятник архитектуры республиканского значения, названный одним из семи чудес Беларуси.

В нем хранится почитаемая католическая святыня – образ Божией Матери. Чудотворную икону и наисвятейший Сакрамент вынесли в безопасное место, как только появился дым.

"Все население, которое было, сбежалось сюда. Не смотрели - католик-православный - все шли, помогали. Нас было очень много. Тут надо нашим людям поклон низкий и вообще у нас очень хорошие люди", - добавляют местные.

С помощью волонтеров из костела вынесли все, что было возможно. Никто не пострадал, однако крыша костела над центральным нефом обрушилась, рухнула одна из люстр. Крыша храма почти полностью уничтожена, из-за произошедшего пожара придется демонтировать уникальный орган, который находился в костеле.

Сообщение о задымлении в здании костела поступило спасателям в 07.47. Пожар локализован в 11.24, а в 15.21 ликвидирован. В ликвидации пожара участвовали спасатели близлежащих районов, Минской области и столицы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 34 УК РБ (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере). Следователи проводят комплекс экспертиз для определения причины пожара.

На восстановление святыни в Будславе объявлен сбор пожертвований.