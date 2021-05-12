Эксперты рассказали, что может заменить природный газ в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Круглый стол на тему "Повышение энергоэффективности экономики за счет возобновляемых источников энергии" состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь . Как отметили участники, в республике реализуется государственная программа "Энергосбережение". Она рассчитана на 2021-2025 годы и предусматривает достижение доли возобновляемых источников энергии в валовом потреблении топливно-энергетических ресурсов на уровне 8% и снижение энергоемкости ВВП на 7% к уровню 2020 года.

Только ветер проблему не решит

Ветроэнергетика во всем мире развивается стремительно. Она считается наиболее экологичной и прибыльной с точки зрения экономики. Но на территории республики, по оценке специалистов, немного мест, где воздушные потоки сильны и стабильны, чтобы вырабатывать "зеленую энергию" в промышленных масштабах.

"В Республике Беларусь установлено 112 ветроэнергетических установок суммарной мощностью 127,4 МВт. Этим количеством можно обеспечить электроэнергией пять таких городов, как Новогрудок", – рассказала руководитель проекта международной технической помощи "Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь" Марина Белоус.

По словам спикера, потенциал развития ветроэнергетики в республике все же есть. В течение года специалисты провели исследования и определили пять потенциальных площадок для установки ветрогенераторов. Одна уже разрабатывается под строительство ветропарка мощностью 25МВт.

"Этот ветропарк создается в Лиозненском районе Витебской области. Согласно информации инвестора срок сдачи в эксплуатацию – конец 2022 года", – пояснила Белоус.

Предполагается, что к 2025 году все ветропарки будут вырабатывать около 650 МВт электроэнергии.

Лес как альтернатива газу

"При этом основной прирост возобновляемых источников энергии за пятилетний период планируем увеличить за счет использования местных топливно-энергетических ресурсов – 450 тысяч тонн условного топлива, и он будет в основном за счет биомассы", – рассказал заместитель директора Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Леонид Полещук.

В первую очередь речь идет об использовании древесины. В республике 40% территории покрыто лесами. Ежегодно, как рассказал начальник управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь Андрей Мацкевич, в республике заготавливается 25 миллионов кубических метров древесины.

"В первую очередь отводится роль лесному ресурсу как возможного сырья для производства биотоплива. За прошлый год поставлено на предприятия топливо-энергетических организаций более 2,5 миллиона тонн щепы", – привел цифры Мацкевич.

По словам спикеров, в системе ЖКХ насчитывается порядка 3800 котельных, из которых 2800 уже переведены на биотопливо. К примеру, за 2020 год доля потребления биотоплива в системе ЖКХ выросла до 56,1%, за счет чего сокращается потребление импортируемых в республику энергоресурсов.

"Миллион кубометров природного газа в этом году планируем снизить за счет прирастания использования щепы", – отметил Полещук.

С учетом выполнения программы эта цифра будет увеличиваться. В перспективе, возможно, произойдет сокращение импорта природного газа из России в Беларусь.

"Если мы производим тепловую энергию на природном газе, это свыше 140 рублей Гкал. Если мы производим тепловую энергию на щепе, то себестоимость Гкал получается от 60 рублей. Есть ниже показатели – до 47 рублей", – рассказал Полещук.

Подорожает ли отопление?

На вопрос о том, можно ли рассчитывать, что будущей зимой плата за отопление в жировках уменьшится, Полещук ответил:

"По крайней мере, не прирастут. Мы на этот год запланировали строительство еще 12 котельных, во многих городах стоимость Гкал значительно будет снижена по отношению к природному газу".

Полную версию круглого стола на тему "Повышение энергоэффективности экономики за счет возобновляемых источников энергии" смотрите на Sputnik .

Читайте также: