Священный месяц Рамадан закончился у мусульман, завтра - Ураза-Байрам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая - Sputnik. Белорусские мусульмане готовятся отметить один из главных праздников религиозного календаря - Ураза Байрам, сообщили в Мусульманском религиозном объединении в Республике Беларусь.

Ураза Байрам наступает сразу после окончания Священного для мусульман месяца Рамадан, который длится 29-30 дней и считается праздником разговления.

"Первый праздничный намаз в соборной мечети пройдет в 7:00, сразу после восхода солнца. Мы запланировали такое время, чтобы верующим было удобно, особенно тем, кому в этот день нужно утром на работу. В этом вопросе каноны ислама никак не мешают вести обычную трудовую деятельность", - сообщил Sputnik председатель Совета имамов Мусульманского религиозного объединения в РБ Дмитрий Радкевич.

По его словам, кроме праздничного утреннего намаза, завтра, как и каждый день, в мечети пройдет еще пять регулярных намазов, один из которых - до восхода солнца.

Рассказывая о празднике, который начнется 13 мая, Радкевич сообщил, что после праздничной молитвы начнутся мероприятия на открытом воздухе, на площадке возле мечети, а детские праздник пройдет в воскресенье "По традиции, мы проводим детское мероприятие в первые выходные после Ураза-Байрам", - пояснил он.

Собеседник агентства также подчеркнул, что во время всех намазов соблюдаются необходимые санитарные меры по ковиду.

"Наши прихожане дисциплинированные, носят маски, соблюдают дистанцию. Прием пищи во время праздника будет на улице, либо в хорошо проветриваемом помещении", - отметил председатель Совета имамов.

Главные праздники

В исламе есть несколько главных праздников года - Ураза-байрам посвящен к окончанию Рамадана, а Курбан-байрам приурочен к обрядам священного Хаджа в Мекку.

Во время всего священного месяца Рамадан в светлое время суток мусульманам запрещено есть, курить благовония, предаваться развлечениям и удовольствиям. Принимать пищу и пить разрешается только после того, как зайдет солнце.

Ислам в Беларуси является одной из четырех основных конфессий наряду с православием, католицизмом и иудаизмом.

Татары-мусульмане поселились на белорусских землях более 600 лет назад. Сейчас в Беларуси действует почти 20 мусульманских религиозных общин, открыты девять мечетей: в Ивье, Новогрудке, Ловчицах (деревня возле Новогрудка), Слониме, Смиловичах, Молодечно, Клецке, Видзах, Ошмянах. Соборная мечеть построена в Минске на улице Грибоедова, официальное открытие ее состоялось 11 ноября 2016 года. На нем присутствовали президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Это одна из крупнейших мечетей в Восточной Европе.

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