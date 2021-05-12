Цирк с конями: о сути белорусско-американских отношений на современном этапе

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дело даже не в том, что Минск и Вашингтон переживают очередной дипломатический кризис, что в общем является, увы, естественным состоянием двусторонних связей на протяжении более чем двух десятилетий, а в полном отсутствии какой-либо логики в нынешней ситуации.

У любого конфликта, в том числе у дипломатического, есть определенные закономерности, в соответствии с которыми развиваются события. Однако, современный белорусско-американский сюжет попирает любые привычные каноны.

Дипломатический оксюморон

С одной стороны власти США не признают итоги президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года. Но при этом продолжают контакты с официальным Минском и утверждают кандидатуру посла в нашей стране.

В то же время новоназначенная посол Джули Фишер так до сих пор не прибыла в Минск, а обосновалась в Вильнюсе, где активно встречается с лидерами эмигрантских оппозиционных сообществ, включая бывшего кандидата на пост главы государства Светлану Тихановскую.

В свою очередь американское правительство якобы обратилось к литовским коллегам с просьбой "аккредитовать" Фишер в Литве, но в качестве посла США в Беларуси, что само по себе выглядит как дипломатический оксюморон. Далее уже сама Фишер заявляет, что она на самом деле находится в Вильнюсе не потому, что такова политика Госдепа, а против своей воли, так как белорусское правительство, которое в Вашингтоне вроде как считают нелегитимным, отказывает дипломату во въездной визе.

При этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в своем интервью сообщает, что "Беларусь заинтересована в диалоге". Однако, Минску необходимо "понимать, в каком статусе госпожа посол хочет работать в Беларуси с официальными властями, гражданским обществом, развивать отношения или надзирать за органами власти и обличать их, исходя из посылов оппонентов".

Причем, судя по тональности высказываний белорусского министра, в случае второго варианта "надзирать и обличать" г-же Фишер придется из Вильнюса, так как в нашей стране подобные американские надсмотрщики просто не нужны.

Вместе с тем, Беларусь не отказывается от идеи назначить собственного посла в Вашингтон, но до настоящего момента в отечественном МИДе не могут определиться с кандидатурой дипломата, который мог бы представлять нашу страну в США в столь сложной и запутанной обстановке.

И если руководствоваться принципом взаимности, то американцы тоже могут не выдать визу белорусскому номинанту, также как Минск отказывает Джули Фишер. В таком случае можно аккредитовать белорусского посла в США где-нибудь в Венесуэле или другой дружественной стране Латинской Америки. И это, право, не будет удивительно на фоне череды странных событий в белорусско-американских отношениях. Послы в Вильнюсе и Каракасе вряд ли существенно ухудшат или улучшат общую унылую картину, поэтому, чем черт не шутит...

Нужно ли Беларуси пойти на принцип?

Перчинки всему этому цирку с конями добавляет еще тот факт, что США ввели экономические санкции против ключевых белорусских государственных предприятий, которые начнут действовать с 3 июня 2021 года. А Беларусь обвиняет американские спецслужбы и конкретно советника президента Джо Байдена Майкла Карпентера в попытке неудавшегося государственного переворота, в ходе которого заговорщики планировали убийство Александра Лукашенко и членов его семьи.

Примечательно, что американское руководство, естественно, отрицает свое участие в заговоре, но никакой заметной кампании, направленной на оказание помощи гражданину США Юрию Зенковичу, который является одним из основных обвиняемых по делу, Вашингтон также не проводит.

Привычных в таких случаях причитаний "правозащитников" из сети Госдепа как-то незаметно, что наводит на определенные мысли.

С другой стороны, и официальный Минск помимо обвинений по телевизору не предпринял каких-либо заметных демаршей, принятых в подобных случаях. Официальные отношения не разорваны, американским дипломатам никто не стал указывать на дверь, более того, Беларусь, со слов Макея, по-прежнему готова к "диалогу" и даже обмену послами в том случае, если американцы гарантируют более или менее приличное поведение Джули Фишер.

В сухом остатке все эти нагромождения странностей и дипломатическая казуистика свидетельствуют о том, что несмотря на желание продемонстрировать "позицию" в конфликте, ни Минск, ни Вашингтон не готовы окончательно разорвать все связующие нити. Именно поэтому в двусторонних отношениях образуется такое причудливое нагромождение взаимоисключающих обстоятельств и конструкций.

При этом понятно зачем такие танцы с бубном нужны американцам. Ведь еще свежи в памяти визиты в Минск Болтона и Помпео, когда высокопоставленные представители руководства США раздавали щедрые авансы и заботились о белорусском "суверенитете", пока ЦРУ и различные "фонды" планомерно готовили "августовское восстание".

Все эти "абяцанки –цацанки" ничем путным и не закончились, ведь американская нефть на белорусские НПЗ так толком и не пришла, а вот санкции отечественная "нефтянка" в итоге получила. США продолжают свою грязную игру на ослабление России, где Беларусь – одна из клеток на большой шахматной доске, а вот зачем Минску статичная роль в этой партии, когда под видом "диалога" ведут на эшафот, совершенно непонятно.

Представляется, что та же Фишер и иные представители американского руководства за последние полгода сказали и сделали достаточно, чтобы даже речи не могло быть о прибытии этой дамы в белорусскую столицу. И совершенно понятно "в каком статусе" американский посол планирует свою дальнейшую работу.

Причем думается, что этот "статус" никак не совместим с национальными интересами нашей страны. Естественно, Беларуси не нужно инициировать конфликтность в отношениях с США, но и подставлять вторую щеку для удара не имеет смысла, эту толерантность никто не оценит.

В свою очередь, принципиальная позиция, обнуление всех многочисленных "странностей" здесь и сейчас создадут потенциальные условия для того, чтобы начать отношения с американцами с чистого листа в будущем. На настоящем этапе клубок противоречий проще разрубить, чтобы не быть пешкой в чужой игре.

* мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции