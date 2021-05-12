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Капитализация Ethereum достигла $500 миллиардов, но аналитики считают криптовалюту мыльным пузырем

12.05.2021 15:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Криптовалюта Ethereum в последние дни радует ее держателей, показывая новые вершины курса. В определенный момент курс эфира составил $4371 за единицу, а капитализация превысила $505 млрд — по этому показатели криптовалюта опередила JPMorgan ($480 млрд) и Visa ($496 млрд). Затем курс пошел вниз и на данный момент составляет $4277 (капитализация — $495—497 млрд).

Биткоин перевалил в отметку в $500 млрд капитализации в декабре 2020 года, в феврале она составила уже более $1 трлн и сейчас остается выше этой отметки. Таким образом, капитализация эфира к настоящему времени составляет чуть меньше 50% от капитализации биткоина.

Тем не менее, аналитики из JPMorgan считают цену на эфир завышенной ни много ни мало на 75%, а реальным курс называют примерно $1000 за единицу. К таким выводам они пришли после анализа активности сети данной криптовалюты: чем обширнее сеть и чем более она нагружена, тем выше может быть курс.

По состоянию на вторую половину дня курс биткоина составляет $56,5 тыс., эфира — $4,2 тыс. (он достаточно быстро меняется), догекоин торгуется на уровне $0,4.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Криптовалюта Ethereum в последние дни радует ее держателей, показывая новые вершины курса. В определенный момент курс эфира составил $4371 за единицу, а капитализация...
 
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