Жительницу Витебска арестовали на 20 суток за маску с красно-белым рисунком

Суд Железнодорожного района Витебска 12 мая осудил 19-летнюю Ангелину Туровец на 20 суток ареста за пикетирование с использованием защитной маски.



Фото: viciebskspring.org

Как сообщает правозащитный сайт «Витебская весна», Туровец была задержана 9 мая на площади Победы в Витебске за то, что наблюдала за официальным парадом в маске с изображением улыбки в красно-белых цветах (белые зубы сверху и снизу, между ними красный язык).

В Железнодорожном РОВД на девушку составили протокол по ч. 3 ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Согласно протоколу, Туровец носила на лице маску черного цвета с бело-красно-белым изображением «для публичной демонстрации» и таким образом провела одиночное пикетирование с целью выражения своих общественно-политических взглядов.

Задержанная не согласилась с протоколом, вину не признала. По ее словам, она пришла посмотреть парад Победы в центре города. Также она пояснила суду, что носит эту маску с декабря 2020 года, присутствовала в ней на судах, в Следственном комитете, на разговоре с начальником РОВД, но никто не делал ей замечаний.

Тем не менее судья Елена Цыганкова посчитала вину Туровец полностью доказанной и арестовала девушку на 20 суток.

Ангелина Туровец четыре раза привлекалась к ответственности за нарушение законодательства о массовых мероприятиях — ее наказывали штрафами и арестами. В феврале 2021 года в отношении ее матери Татьяны Туровец было заведено уголовное дело по обвинению в применение насилия к сотрудникам МВД (ст. 364 УК), которая рассматривается сейчас судом Витебского района.