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Жительницу Витебска арестовали на 20 суток за маску с красно-белым рисунком

12.05.2021 16:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Железнодорожного района Витебска 12 мая осудил 19-летнюю Ангелину Туровец на 20 суток ареста за пикетирование с использованием защитной маски.

Жительницу Витебска арестовали на 20 суток за маску с красно-белым рисунком
Фото: viciebskspring.org

Как сообщает правозащитный сайт «Витебская весна», Туровец была задержана 9 мая на площади Победы в Витебске за то, что наблюдала за официальным парадом в маске с изображением улыбки в красно-белых цветах (белые зубы сверху и снизу, между ними красный язык).

В Железнодорожном РОВД на девушку составили протокол по ч. 3 ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Согласно протоколу, Туровец носила на лице маску черного цвета с бело-красно-белым изображением «для публичной демонстрации» и таким образом провела одиночное пикетирование с целью выражения своих общественно-политических взглядов.

Задержанная не согласилась с протоколом, вину не признала. По ее словам, она пришла посмотреть парад Победы в центре города. Также она пояснила суду, что носит эту маску с декабря 2020 года, присутствовала в ней на судах, в Следственном комитете, на разговоре с начальником РОВД, но никто не делал ей замечаний.

Тем не менее судья Елена Цыганкова посчитала вину Туровец полностью доказанной и арестовала девушку на 20 суток.

Ангелина Туровец четыре раза привлекалась к ответственности за нарушение законодательства о массовых мероприятиях — ее наказывали штрафами и арестами. В феврале 2021 года в отношении ее матери Татьяны Туровец было заведено уголовное дело по обвинению в применение насилия к сотрудникам МВД (ст. 364 УК), которая рассматривается сейчас судом Витебского района.

 
Теги: Витебск
 
 
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Суд Железнодорожного района Витебска 12 мая осудил 19-летнюю Ангелину Туровец на 20 суток ареста за пикетирование с использованием защитной маски.
 
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