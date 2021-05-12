«70% мужчин считают, что нельзя жениться на женщине, которая не умеет готовить». Мнение

Источник материала: Tut.by

Недавно колумнистка Cosmopolitan Екатерина Попова написала текст о том, что современной женщине совершенно нет необходимости готовить. По всей видимости, на эту статью ее вдохновил пост актера, сценариста и режиссера Николая Коляды, в котором он ужаснулся тому, что на свете есть пары, заглядывающие за покупками в отдел кулинарии.

— Милый! Ты должен сказать ей у этого отдела готовой продукции: «Шла бы ты, дура, раз готовить не умеешь!». И забыть ее, расстаться с неумехой. Честное слово. Девки! Ну какой дурак возьмет вас замуж, если вы готовить не умеете? Нет, ну правда? Это я каждый день говорю своим артисткам незамужним.

Что может быть лучше домашней еды?

Если ваша жена готовить не умеет, то как потом дети, внуки будут вспоминать мамины или бабушкины борщи, пельмени, голубцы, пироги?!

Рецепт какой?

Да полно рецептов в интернете.

Твори, выдумывай, пробуй.

Девушки! Учитесь готовить! Это такое счастье, когда в дом входишь и пахнет едой вкусной! Домом пахнет, покоем! Жить хочется! — написал актер на своей странице в Фейсбуке.





















Одно из изданий опубликовало этот пост, сопроводив его опросом общественного мнения. 70% респондентов согласились с мнением о том, что жениться женщине, которая не умеет готовить, действительно нельзя. А на странице колумнистки в Фейсбуке разгорелась целая бойня в тысячу комментариев — некоторые обвинили автора в том, что она учит девушек плохому. Ну, ничего удивительного: мнение о том, что женщина, которая пошла на такой отчаянный шаг как покупка готовой еды в кулинарии, и не женщина-то вовсе, не ново.

Недавно получила этому подтверждение, когда возвращалась домой из магазина на такси, а водитель поинтересовался, чем мне нравится именно этот гипермаркет и не очень ли он дорогой. На что я ответила, что, помимо всего прочего — ассортимент неплохой, цены терпимые, в этой сети еще очень хорошая кулинария. Таксист резко обернулся и, посмотрев на меня как на таракана, с ужасом спросил: «Кулинария? Вы правда покупаете что-то в кулинарии?».

На самом деле, очень хотелось спросить в ответ, сколько часов в неделю этот мужчина сам проводит у плиты, но зачем портить себе настроение. Поэтому я просто попыталась мягко объяснить, что в жизни вообще-то бывают разные ситуации. Ты можешь быть совершенно вымотана на работе, у тебя может быть мигрень, температура и боли в спине и одна-единственная мечта — добраться до дома и упасть на кровать.

Но при этом домашние хотят есть. А значит, нет ничего страшного в том, чтобы купить драников с мясом, готовых голубцов или селедку под шубой, которая в кулинарии N, например, ничуть не хуже домашней.



Фото: Иван Яриванович

И словила себя на странном ощущении, что я как будто бы оправдываюсь, шаря руками в поиске аргументов. Хотя достаточно было бы сказать: да, я не люблю и не хочу готовить.

Несомненно, есть люди, которые не только получают от готовки удовольствие, но даже используют ее в качестве лекарства от стресса, релаксируя и отдыхая именно в процессе приготовления пищи. А меня, например, бесконечное стояние у плиты и даже сама мысль о том, что приготовить завтра, сводит с ума.

При этом я, человек работающий на удаленке, постоянно думаю о том, как живут женщины, у которых и большая семья, и «обычная» работа: каждый вечер они приходят домой уставшие, после чего им нужно вставать к плите и готовить ужин на пять человек.

Поэтому, когда я делала интервью с многодетной матерью, больше всего меня волновал именно этот вопрос: как всех прокормить? А она вообще не понимала, о чем я говорю. Мол, разве это проблема? Так, бытовые мелочи, не доставляющие никаких хлопот.

И это только доказывает, насколько мы разные и до чего же всё индивидуально.



Фото: pinterest.com

Хорошо печь пироги и лепить пельмени, когда ты любишь это делать и у тебя есть на это время. Ведь разница между фразами «уметь готовить», «любить готовить», «быть вынужденной готовить, несмотря на…» огромна. Только вот женщину у нас воспринимают как домашнего робота, который в любом состоянии должен заботиться о своей семье. Как кухарку, которая обязана накормить всех и каждого 24 часа в сутки семь дней в неделю, метая из рукавов пироги, соленья и борщи.

Одно дело, когда ты живешь в режиме «хочу/могу — готовлю, не хочу/не могу — на диване лежу». И совсем другое, когда это превращается в ежедневный каторжный труд, в обязанность, которую не на кого переложить даже в формате «ты чистишь, я жарю». Когда или ты, или все просто умрут с голода.

В этой патриархальной логике вообще очень много нестыковок. Если уж придерживаться традиционной концепции «мужчина — добытчик, а женщина в ответе за семейный очаг», она вообще не должна работать. И при этом ей должно хватать мужниных денег на нормальный быт.

А если ты пашешь не меньше мужа, тянешь на себе детей и дом, и при этом вынуждена бесконечно просчитывать бюджет на предмет «как из одной курицы приготовить семь разных блюд на неделю», то кому нужен такой патриархат и такой добытчик?









Особенно с учетом того, что сейчас есть изобилие возможностей для того, чтобы не готовить вообще и освободить время для себя. Можно питаться в кафе и ресторанах, заказывать еду на дом, покупать полуфабрикаты и готовые блюда в кулинарии.

Есть одно огромное «но» — всё упирается в финансовые реалии. Заказать на ужин четыре пиццы — около 80 рублей. Съел — и нету. А если очень постараться, на эти деньги можно кормить семью неделю. Те самые драники с мясом из кулинарии обойдутся нам в 8 рублей за четыре штучки. Опять же за эти деньги можно взять килограмм фарша — и в течение нескольких дней есть котлеты.

Так что кулинария сегодня — это не столько вопрос состоятельности (господи, прости) женщины как хозяйки, сколько вопрос финансов… Вот тут-то ты, добытчик, и сгодишься.

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