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За 4 месяца товары и услуги подорожали на 4,6%. Изначальный план чиновников на весь год - до 5%
Источник материала: Tut.by
В апреле цены на товары и услуги выросли на 0,7%, сообщает Белстат. Инфляция с начала года составила 4,6%. Ранее власти планировали, что в текущем году инфляция не превысит 5%. Однако, по
Продовольственные товары в апреле подорожали на 0,9%, непродовольственные товары — на 0,8%, услуги — на 0,4%. В годовом выражении (апрель 2021 года к апрелю 2020-го) рост составил 7,4%, 10,1% и 8,9% соответственно.
Общая инфляция в апреле составила 0,7%, по сравнению с началом года — 4,6%, в годовом выражении — 8,6%.
Для сравнения: в 2017 году годовая инфляция
Каков прогноз по ценам на 2021 год
Одна из задач на 2021 год, которую
Предпосылок, чтобы вписаться в 2021 году по годовой инфляции в 5%, немного. В том числе из-за непредсказуемости пандемии, нестабильной социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране. Тем более что с начала года подняли НДС на
Нацбанк тем временем прогнозирует, что вписаться в план по росту цен не получится и рост цен в годовом выражении составит ориентировочно 7,2%. Также в Нацбанке
Напомним, в 2020 году товары и платные услуги
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Белстат опубликовал данные об инфляции в апреле.
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