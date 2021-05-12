За 4 месяца товары и услуги подорожали на 4,6%. Изначальный план чиновников на весь год - до 5%

Источник материала: Tut.by

В апреле цены на товары и услуги выросли на 0,7%, сообщает Белстат. Инфляция с начала года составила 4,6%. Ранее власти планировали, что в текущем году инфляция не превысит 5%. Однако, по прогнозам Нацбанка, рост цен в 2021-м составит ориентировочно 7,2%, а МАРТ планирует , что некоторые товары и услуги в этом году подорожают больше прогнозируемого.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Продовольственные товары в апреле подорожали на 0,9%, непродовольственные товары — на 0,8%, услуги — на 0,4%. В годовом выражении (апрель 2021 года к апрелю 2020-го) рост составил 7,4%, 10,1% и 8,9% соответственно.

Общая инфляция в апреле составила 0,7%, по сравнению с началом года — 4,6%, в годовом выражении — 8,6%.

Для сравнения: в 2017 году годовая инфляция была на уровне 4,6% (декабрь к декабрю).

Каков прогноз по ценам на 2021 год

Одна из задач на 2021 год, которую поставило правительство, — жестко контролировать цены, импорт. В Совмине уверяли, что делать это намерены «экономическими методами, не запретительными». При этом на некоторые товары с 24 февраля (и до конца месяца) запрещали повышать цены, а с 1 марта — не больше чем на 0,2% в месяц. Превышать этот потолок можно только по решению Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине.

Прогноз правительства на этот год по инфляции — до 5% (декабрь к декабрю).

Предпосылок, чтобы вписаться в 2021 году по годовой инфляции в 5%, немного. В том числе из-за непредсказуемости пандемии, нестабильной социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране. Тем более что с начала года подняли НДС на лекарства , медизделия, продовольственные и детские товары , что отразилось на ценах в рознице.

Нацбанк тем временем прогнозирует, что вписаться в план по росту цен не получится и рост цен в годовом выражении составит ориентировочно 7,2%. Также в Нацбанке спросили , что белорусы думают по поводу инфляции. Большинство белорусов — 77,9% — считают, что в ближайшие 12 месяцев цены будут увеличиваться быстрее, чем сейчас, или так же интенсивно. При этом заметно стало больше тех, кто полагает, что цены за последние 12 месяцев выросли «очень сильно»: 41,4% в марте против 35,8% в ноябре 2020-го.

Напомним, в 2020 году товары и платные услуги подорожали на 7,4% (декабрь к декабрю), следует из данных Белстата. Это рекордный показатель за последние 4 года. При этом чиновники прогнозировали на 2020-й годовую инфляцию не больше чем 5%.