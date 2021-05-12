ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За 4 месяца товары и услуги подорожали на 4,6%. Изначальный план чиновников на весь год - до 5%

12.05.2021 16:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В апреле цены на товары и услуги выросли на 0,7%, сообщает Белстат. Инфляция с начала года составила 4,6%. Ранее власти планировали, что в текущем году инфляция не превысит 5%. Однако, по прогнозам Нацбанка, рост цен в 2021-м составит ориентировочно 7,2%, а МАРТ планирует, что некоторые товары и услуги в этом году подорожают больше прогнозируемого.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Продовольственные товары в апреле подорожали на 0,9%, непродовольственные товары — на 0,8%, услуги — на 0,4%. В годовом выражении (апрель 2021 года к апрелю 2020-го) рост составил 7,4%, 10,1% и 8,9% соответственно.

Общая инфляция в апреле составила 0,7%, по сравнению с началом года — 4,6%, в годовом выражении — 8,6%.

Для сравнения: в 2017 году годовая инфляция была на уровне 4,6% (декабрь к декабрю). 

Каков прогноз по ценам на 2021 год

Одна из задач на 2021 год, которую поставило правительство, — жестко контролировать цены, импорт. В Совмине уверяли, что делать это намерены «экономическими методами, не запретительными». При этом на некоторые товары с 24 февраля (и до конца месяца) запрещали повышать цены, а с 1 марта — не больше чем на 0,2% в месяц. Превышать этот потолок можно только по решению Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине.

Прогноз правительства на этот год по инфляции — до 5% (декабрь к декабрю).

Предпосылок, чтобы вписаться в 2021 году по годовой инфляции в 5%, немного. В том числе из-за непредсказуемости пандемии, нестабильной социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране. Тем более что с начала года подняли НДС на лекарства, медизделия, продовольственные и детские товары, что отразилось на ценах в рознице.

Нацбанк тем временем прогнозирует, что вписаться в план по росту цен не получится и рост цен в годовом выражении составит ориентировочно 7,2%. Также в Нацбанке спросили, что белорусы думают по поводу инфляции. Большинство белорусов — 77,9% — считают, что в ближайшие 12 месяцев цены будут увеличиваться быстрее, чем сейчас, или так же интенсивно. При этом заметно стало больше тех, кто полагает, что цены за последние 12 месяцев выросли «очень сильно»: 41,4% в марте против 35,8% в ноябре 2020-го.

Напомним, в 2020 году товары и платные услуги подорожали на 7,4% (декабрь к декабрю), следует из данных Белстата. Это рекордный показатель за последние 4 года. При этом чиновники прогнозировали на 2020-й годовую инфляцию не больше чем 5%.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
14-19 траўня ў Беларусі правядуць дасьледаваньне імунітэту насельніцтва да COVID-19. Ідзе запіс ахвотных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by