Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира в Риме

Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира WTA в Риме.



Reuters

Соболенко благодаря рейтингу пропускала первый раунд, а во втором одолела испанку Сару Соррибес-Тормо со счетом 7:5, 6:1.

Арина играла значительно активнее, но при этом много ошибалась. Правда, в решающие моменты белоруска играла куда хладнокровнее, что позволило за матч спасти девять из десяти брейк-пойнтов.

В третьем раунде Арина Соболенко сыграет с 17-летней американкой Кори Гауфф.