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Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира в Риме
Источник материала: Tut.by
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира WTA в Риме.
Соболенко благодаря рейтингу пропускала первый раунд, а во втором одолела испанку Сару Соррибес-Тормо со счетом 7:5, 6:1.
Арина играла значительно активнее, но при этом много ошибалась. Правда, в решающие моменты белоруска играла куда хладнокровнее, что позволило за матч спасти девять из десяти брейк-пойнтов.
В третьем раунде Арина Соболенко сыграет с 17-летней американкой Кори Гауфф.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира WTA в Риме.
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