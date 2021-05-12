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Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира в Риме

12.05.2021 16:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира WTA в Риме.


Reuters

Соболенко благодаря рейтингу пропускала первый раунд, а во втором одолела испанку Сару Соррибес-Тормо со счетом 7:5, 6:1.

Арина играла значительно активнее, но при этом много ошибалась. Правда, в решающие моменты белоруска играла куда хладнокровнее, что позволило за матч спасти девять из десяти брейк-пойнтов.

В третьем раунде Арина Соболенко сыграет с 17-летней американкой Кори Гауфф.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира WTA в Риме.
 
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