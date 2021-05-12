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Видео из минской студии подводной съемки собрало более четырех миллионов просмотров в TikTok

12.05.2021 16:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Видео из минской студии подводной съемки DeepStudio собрало более четырех миллионов просмотров в TikTok. На видео девушка-блондинка в юбке, топе и красно-белых чулках ныряет в воду. Ролик загружен под отрывок песни «Какая ты красивая» казахского рэпера Akha.

Авторы публикации подписали ее так: «Недавно у нас был крутой фотосет» и сопроводили клип тегами #косплэй #аниме #фотоподводой.

@deepstudioby

Недавно у нас был крутой фотосет !) ##косплэй ##аниме ##фотоподводой

♬ оригинальный звук — akha

Короткий ролик появился в TikTok-аккаунте DeepStudio неделю назад и за это время собрал 4,4 миллиона просмотра. Это рекорд для аккаунта студии: раньше ролики собирали от 10 до 100 тысяч просмотров, хотя у одного видео, загруженного три дня назад, уже 1,5 млн просмотров.

Deepstudio открылась на минском стадионе «Динамо» в октябре прошлого года. Это первая в Беларуси студия подводной съемки. Она позволяет устраивать необычные фотосъемки.

Deepstudio со скидкой от AFISHA.TUT.BY

Когда: ежедневно, с 8.30 до 22.00. Последняя запись — на 20.30
Где: ул. Кирова, 8/6, помещение 114 (стадион «Динамо»)
Сколько: один час аренды студии — 168 рублей вместо 210, фотосессия под ключ — 392 рубля вместо 490, фотосессия под ключ «Тропический дождь» — 224 рубля вместо 280

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Теги: Минск
 
 
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Видео из минской студии подводной съемки DeepStudio собрало более четырех миллионов просмотров в TikTok. На видео девушка-блондинка в юбке, топе и красно-белых чулках...
 
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