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Инфляция в Беларуси в апреле ускорилась до 8,6%

12.05.2021 16:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Потребительские цены в Беларуси в апреле 2021 года выросли на 8,6% в годовом выражении (к апрелю 2020 года), сообщил Белстат РБ.

По сравнению с мартом потребительские цены на товары и услуги в апреле 2021 года выросли на 0,7%, с начала года – на 4,6%.

Цены на еду в апреле 2021 года выросли на 0,9% к марту, с начала года – на 4,6%, в годовом выражении – на 7,4% (к апрелю 2020 года).

Цены на непродовольственные товары в апреле 2021 года выросли на 0,8% к марту, с начала года – на 4,6%, в годовом выражении – на 10,1%.

Тарифы на услуги в апреле 2021 года подорожали на 0,4% к марту, с начала года – на 4,4%, в годовом выражении – на 8,9%.

В марте инфляция в Беларуси ускорилась до 8,5% в годовом выражении. За январь-апрель 2021 года инфляция составила 8,4% (к январю-апрелю 2020 года).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г. – 103,8%.

 
 
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Потребительские цены в Беларуси в апреле 2021 года выросли на 8,6% в годовом выражении (к апрелю 2020 года), сообщил Белстат РБ.
 
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