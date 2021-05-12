Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Хазин: наше будущее - не монархия, и не русский национализм!

Обострение ситуации в Израиле, приближающийся экономический хаос в США, как и иные мировые события, отчетливо показывают, что мы вступаем в очередной период передела мира, его переформатирования, считает известный российский эксперт Михаил Хазин, и весь вопрос в том, каким будет этот изменившийся мир, какое место в нем займут Россия и страны постсоветского пространства.

"Отметим, что у нас в стране много разных групп, которые по разному видят наше общее будущее. Кто-то хочет восстановить монархию, в реальности, это люди, которые хотят починить Россию Ватикану и европейской аристократии. По их убеждению, лучше быть графом в объединенной Европе, чем секретарем ЦК КПСС, так как секретарь ЦК свои привилегии и возможности не сможет передать по наследству. А вот граф получит землицы с крепостными и все будет хорошо. Правда, большинство участников этого процесса не понимает, что они сами будут, скорее, крепостными, чем графьями", ― шутит Хазин.

По мнению эксперта, приверженцы иной концепции, которая гласит - "Россия для русских", тоже не понимают последствий провозглашения этого образа будущего, когда Россия может стать значительно меньше по территории.

Какой образ будущего, по мнению Михаила Хазина является наиболее позитивным, вы услышите в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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