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Руководство «Челси» собирается предложить главному тренеру Томасу Тухелю новый контракт

12.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Руководство «Челси» собирается предложить главному тренеру Томасу Тухелю новый контракт

В «Челси» намерены предложить главному тренеру Томасу Тухелю новый контракт. 

Руководство клуба довольно работой специалиста и намерено продлить сотрудничество на 2 года, а также увеличить зарплату. Томас Тухель возглавил «Челси» в январе. Он сменил на посту Фрэнка Лэмпарда, которого уволили из-за плохих результатов. После этого «Челси» в буквальном смысле заиграл по-новому: команда вернулась в четверку сильнейших в Премьер-лиге, вышла в финалы Лиги Чемпионов и Кубка Англии.  

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В «Челси» намерены предложить главному тренеру Томасу Тухелю новый контракт.  Руководство клуба довольно работой специалиста и намерено продлить сотрудничество...
 
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