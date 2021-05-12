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Руководство «Челси» собирается предложить главному тренеру Томасу Тухелю новый контракт
Источник материала: ОНТ
В «Челси» намерены предложить главному тренеру Томасу Тухелю новый контракт.
Руководство клуба довольно работой специалиста и намерено продлить сотрудничество на 2 года, а также увеличить зарплату. Томас Тухель возглавил «Челси» в январе. Он сменил на посту Фрэнка Лэмпарда, которого уволили из-за плохих результатов. После этого «Челси» в буквальном смысле заиграл по-новому: команда вернулась в четверку сильнейших в Премьер-лиге, вышла в финалы Лиги Чемпионов и Кубка Англии.
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В «Челси» намерены предложить главному тренеру Томасу Тухелю новый контракт. Руководство клуба довольно работой специалиста и намерено продлить сотрудничество...
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