Прогноз погоды на 13 мая: сильные дожди и порывистый ветер. Не забудьте зонт!

Источник материала: ОНТ

На текущей неделе установилась теплая, сухая и комфортная погода. Средняя температура до 6 градусов выше нормы. Но уже завтра погода поменяется – дожди, грозы, порывистый ветер, температура воздуха немного понизится. Будьте осторожны и внимательны, не забывайте зонт!

13 мая погодные условия будут определять активные атмосферные фронты, от циклона с центром над Польшей, вслед за которыми начнет поступать влажная, прохладная воздушная масса. В результате станет больше кучево-дождевых облаков, возвещая о себе канонадой гроз.

В четверг облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, ночью и утром сильные. Днем в отдельных районах грозы. Влажность до 90%. Ветер юго-восточный порывистый, по северу сильный порывистый. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

Утром температура на большей части до +9…+10°C. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2–4 градуса холоднее.

В середине дня – прохладнее, в центральных районах до +11°C, теплее в юго-западных – до +17°C.

К вечеру температура – от +11°C по северу до +14°C по югу.

В пятницу сохранится влияние атмосферных фронтов, двигаясь с Украины, они принесут облачную с небольшими прояснениями погоду. Почти повсеместно пройдут дожди, днем большая вероятность гроз. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью от +5°C по северу до +12°C по югу, днем +15…+22°C. В субботу характер погоды существенно не изменится – кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в разгар дня +14…+21°C. В воскресенье облачности и дождей станет меньше.

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