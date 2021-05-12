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Венок к Могиле Неизвестного Солдата возложили сотрудники ЕЭК
Источник материала: ОНТ
Учитывая исторический опыт, только консолидация стран Евразийского экономического союза поможет объединению справиться с возросшим внешним давлением и последствиями пандемии. Об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.
Церемония по традиции проходит после 9 мая, когда все сотрудники аппарата возвращаются из своих стран после торжеств, посвященных Дню Победы. 12 мая к Могиле Неизвестного солдата пришли Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии, министры и директора департаментов. По словам Михаила Мясниковича, исторический опыт показывает необходимость объединения усилий в трудные времена. И сегодня представителям Евразийской экономической комиссии приходится отстаивать интересы государств-членов ЕАЭС, отвечать на вызовы и недружественные санкции. Консолидация уже даёт плоды: страны ЕАЭС успешно справляются с экономическими последствиями пандемии.
Свою оценку экономическому сотрудничеству совсем скоро дадут и президенты стран-участниц ЕАЭС. На 21 мая намечено заседание Высшего Евразийского экономического совета. Оно пройдет в формате онлайн. Главы государств рассмотрят формирование общего рынка газа и устранение барьеров в торговле. А вот чтобы активизировать очные контакты, Евразийская экономическая комиссия намерена провести в июне в Бресте выездное заседание и встречу с бизнес-сообществом. Также запланировано участие членов коллегии в Петербургском экономическом форуме.
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Учитывая исторический опыт, только консолидация стран Евразийского экономического союза поможет объединению справиться с возросшим внешним давлением и...
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