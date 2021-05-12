ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Венок к Могиле Неизвестного Солдата возложили сотрудники ЕЭК

12.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Венок к Могиле Неизвестного Солдата возложили сотрудники ЕЭК

Учитывая исторический опыт, только консолидация стран Евразийского экономического союза поможет объединению справиться с возросшим внешним давлением и последствиями пандемии. Об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.

Церемония по традиции проходит после 9 мая, когда все сотрудники аппарата возвращаются из своих стран после торжеств, посвященных Дню Победы. 12 мая к Могиле Неизвестного солдата пришли Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии, министры и директора департаментов. По словам Михаила Мясниковича, исторический опыт показывает необходимость объединения усилий в трудные времена. И сегодня представителям Евразийской экономической комиссии приходится отстаивать интересы государств-членов ЕАЭС, отвечать на вызовы и недружественные санкции. Консолидация уже даёт плоды: страны ЕАЭС успешно справляются с экономическими последствиями пандемии.

Свою оценку экономическому сотрудничеству совсем скоро дадут и президенты стран-участниц ЕАЭС. На 21 мая намечено заседание Высшего Евразийского экономического совета. Оно пройдет в формате онлайн. Главы государств рассмотрят формирование общего рынка газа и устранение барьеров в торговле. А вот чтобы активизировать очные контакты, Евразийская экономическая комиссия намерена провести в июне в Бресте выездное заседание и встречу с бизнес-сообществом. Также запланировано участие членов коллегии в Петербургском экономическом форуме.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учитывая исторический опыт, только консолидация стран Евразийского экономического союза поможет объединению справиться с возросшим внешним давлением и...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Менскім моры АМАП прыйшоў на пляж і затрымаў семярых чалавек за нацыянальныя сьцягі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by