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Массовая вакцинация в Беларуси продолжается

12.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Массовая вакцинация в Беларуси продолжается

Прививочная кампания продолжается. Гомельская область получила новую партию вакцины «Спутник-V», произведённую в Беларуси. 

29 тысяч доз с учётом численности населения распределили между областным центром и районами (их 22). Прививочные кабинеты работают с 8 утра и до 8 вечера. Продолжается приём заявок – лично, по телефону, через работодателя или в интернете на сайте поликлиники. Двухкомпонентную вакцину вводят с разницей в 21 день.

За весь период иммунизации на Гомельщине вакцину от COVID-19 получили более 43 тысяч человек. По подсчётам медиков, для того, чтобы справиться с пандемией, нужен коллективный иммунитет. Укол вакцины должны получить не менее 60% населения.

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Прививочная кампания продолжается. Гомельская область получила новую партию вакцины «Спутник-V», произведённую в Беларуси.  29 тысяч доз с учётом численности...
 
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