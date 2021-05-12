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Массовая вакцинация в Беларуси продолжается
Источник материала: ОНТ
Прививочная кампания продолжается. Гомельская область получила новую партию вакцины «Спутник-V», произведённую в Беларуси.
29 тысяч доз с учётом численности населения распределили между областным центром и районами (их 22). Прививочные кабинеты работают с 8 утра и до 8 вечера. Продолжается приём заявок – лично, по телефону, через работодателя или в интернете на сайте поликлиники. Двухкомпонентную вакцину вводят с разницей в 21 день.
За весь период иммунизации на Гомельщине вакцину от COVID-19 получили более 43 тысяч человек. По подсчётам медиков, для того, чтобы справиться с пандемией, нужен коллективный иммунитет. Укол вакцины должны получить не менее 60% населения.
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Прививочная кампания продолжается. Гомельская область получила новую партию вакцины «Спутник-V», произведённую в Беларуси. 29 тысяч доз с учётом численности...
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