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Два редких кита погибли из-за маневров эсминца у берегов США
Источник материала: ОНТ
Под винтом эсминца ВМС Австралии погибли самка и детеныш кита редкого вида,
Как установили биологи, погибшие киты относятся к редкому виду – это финвалы, они находятся под угрозой исчезновения. Специалисты считают, что млекопитающие умерли от ударов винта корабля, когда находились близко к поверхности воды в поисках пищи.
ФОТО: pixabay
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Под винтом эсминца ВМС Австралии погибли самка и детеныш кита редкого вида, передает ABC со ссылкой на представителя минобороны США. Как установили биологи,...
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