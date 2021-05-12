Два редких кита погибли из-за маневров эсминца у берегов США

Источник материала: ОНТ

Под винтом эсминца ВМС Австралии погибли самка и детеныш кита редкого вида, передает ABC со ссылкой на представителя минобороны США.

Как установили биологи, погибшие киты относятся к редкому виду – это финвалы, они находятся под угрозой исчезновения. Специалисты считают, что млекопитающие умерли от ударов винта корабля, когда находились близко к поверхности воды в поисках пищи.

ФОТО: pixabay





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