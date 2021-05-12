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Турция отменит противоковидные ограничения 17 мая

12.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Турция отменит противоковидные ограничения 17 мая

Жители Турции смогут вернуться к нормальной жизни – президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по случаю окончания Рамадана объявил об отмене противоковидных ограничений с 17 мая, передает агентство Anadolu.

С 29 апреля по 17 мая в стране объявили локдаун. С 7 мая в Турции ввели дополнительные меры, чтобы сдержать распространение COVID-19.

ФОТО: pixabay 


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Жители Турции смогут вернуться к нормальной жизни – президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по случаю окончания Рамадана объявил об отмене...
 
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