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Почему возникают боли в спине и как от них избавиться? Объясняет врач
Источник материала: ОНТ
Боли в спине могут возникать даже в молодом возрасте. Среди самых частых причин – сидячая работа и недостаток физических нагрузок.
Боли в спине могут обостряться из-за подъема тяжестей, переохлаждения, неудобной позы или инфекций. Если дискомфорт проявляется постоянно, следует обратиться к врачу.
По словам Михаила Селицкого, боли в спине чаще всего беспокоят тех, кто ведет сидячий образ жизни, работает за компьютером, не занимается физкультурой и плаванием. Из-за того, что мышцы слабые, у людей возникает миофасциальный болевой синдром.
Чтобы этого избежать, следует плавать и выполнять упражнения.
ФОТО: freepik
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Боли в спине могут возникать даже в молодом возрасте. Среди самых частых причин – сидячая работа и недостаток физических нагрузок. Боли в спине могут обостряться...
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