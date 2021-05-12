Шахтеры протестуют в Украине: они требуют выплаты долгов по зарплате

Источник материала: ОНТ

В Украине снова неспокойно, возле офиса главы государства пикетируют шахтёры с государственными флагами и плакатами «Отдайте заработанные деньги шахтерам». Они требуют погасить долги, улучшить условия труда и остановить разрушительные процессы в отрасли.

Ранее некоторые бастовали в самой шахте. На глубине в 900 метров в забое до сих пор остаются 15 человек. Зарплатный долг достиг более 4,5 миллиона долларов. Шахтёры намерены протестовать до тех пор, пока не будут выполнены все их требования. Ранее профсоюзы заявляли о подготовке всеукраинской забастовки шахтёров, на которую съедутся работники отрасли со всех регионов.

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