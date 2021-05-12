Умер старейший в мире актер Норман Ллойд

Источник материала: ОНТ

В США скончался актер Норман Ллойд. Ему было 106 лет, передает издание The Hollywood Reporter.

Старейший в мире актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Ллойд стал известным благодаря роли в фильме Альфреда Хичкока «Диверсант», который вышел в 1942 году. Также актер сыграл в картине Чарли Чаплина «Огни Рампы». В 1980-е годы Норман Ллойд снялся в роли врача в медицинской драме телеканала NBC «Сент-Элсвер».

Актер сыграл в более чем 60 фильмах и программах. Ллойд получил премию Венецианского кинофестиваля, также его дважды номинировали на премию «Эмми».

ФОТО: pixabay

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