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Умер старейший в мире актер Норман Ллойд

12.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умер старейший в мире актер Норман Ллойд

В США скончался актер Норман Ллойд. Ему было 106 лет, передает издание The Hollywood Reporter.

Старейший в мире актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Ллойд стал известным благодаря роли в фильме Альфреда Хичкока «Диверсант», который вышел в 1942 году. Также актер сыграл в картине Чарли Чаплина «Огни Рампы». В 1980-е годы Норман Ллойд снялся в роли врача в медицинской драме телеканала NBC «Сент-Элсвер».

Актер сыграл в более чем 60 фильмах и программах. Ллойд получил премию Венецианского кинофестиваля, также его дважды номинировали на премию «Эмми».  

ФОТО: pixabay 

 

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В США скончался актер Норман Ллойд. Ему было 106 лет, передает издание The Hollywood Reporter. Старейший в мире актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Ллойд стал известным...
 
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