|
Крупнейшую партию гашиша пытались провезти в Беларусь в тайнике грузовика. Возбуждено уголовное дело
Источник материала: ОНТ
Белорусские правоохранители пресекли ввоз на территорию страны крупнейшей партии гашиша. Более 330 килограммов наркотических веществ пытались доставить в тайнике грузовика.
Он направлялся из Германии в Россию. В сопроводительных документах указано, что автопоезд перевозит «пиво солодовое». Однако правоохранители получили информацию, что в грузовом отсеке спрятан гашиш. В совместной операции участвовали белорусские таможенники, Комитет госбезопасности нашей страны и ФСБ России. Место, где спрятаны наркотики, обнаружили с помощью сканограммы. Тайник находился в полу прицепа.
Водитель грузовика задержан. По факту незаконного перемещения через границу наркотических средств возбуждено уголовное дело.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупнейшую партию гашиша пытались провезти в Беларусь в тайнике грузовика. Возбуждено уголовное дело
Белорусские правоохранители пресекли ввоз на территорию страны крупнейшей партии гашиша. Более 330 килограммов наркотических веществ пытались доставить в тайнике...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)