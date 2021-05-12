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Крупнейшую партию гашиша пытались провезти в Беларусь в тайнике грузовика. Возбуждено уголовное дело

12.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские правоохранители пресекли ввоз на территорию страны крупнейшей партии гашиша. Более 330 килограммов наркотических веществ пытались доставить в тайнике грузовика. 

Он направлялся из Германии в Россию. В сопроводительных документах указано, что автопоезд перевозит «пиво солодовое». Однако правоохранители получили информацию, что в грузовом отсеке спрятан гашиш. В совместной операции участвовали белорусские таможенники, Комитет госбезопасности нашей страны и ФСБ России. Место, где спрятаны наркотики, обнаружили с помощью сканограммы. Тайник находился в полу прицепа. 

Водитель грузовика задержан. По факту незаконного перемещения через границу наркотических средств возбуждено уголовное дело. 

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Белорусские правоохранители пресекли ввоз на территорию страны крупнейшей партии гашиша. Более 330 килограммов наркотических веществ пытались доставить в тайнике...
 
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