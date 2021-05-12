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Смертельное ДТП в Слуцком районе: машина сбила пьяного пешехода – мужчина скончался
Источник материала: ОНТ
В Слуцком районе пьяный пешеход попал под колеса автомобиля. Мужчина умер,
Авария произошла ночью 10 мая возле деревни Лучники. Водитель «Опель Омега» сбил пешехода, который находился на дороге. 41-летний житель Слуцка умер на месте ДТП от полученных травм.
Установлено, что пешеход был в нетрезвом виде и без световозвращающих элементов.
ФОТО: БЕЛТА
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В Слуцком районе пьяный пешеход попал под колеса автомобиля. Мужчина умер, пишет БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома. Авария произошла ночью 10 мая возле...
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