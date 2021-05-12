Смертельное ДТП в Слуцком районе: машина сбила пьяного пешехода – мужчина скончался

Источник материала: ОНТ

В Слуцком районе пьяный пешеход попал под колеса автомобиля. Мужчина умер, пишет БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла ночью 10 мая возле деревни Лучники. Водитель «Опель Омега» сбил пешехода, который находился на дороге. 41-летний житель Слуцка умер на месте ДТП от полученных травм.

Установлено, что пешеход был в нетрезвом виде и без световозвращающих элементов.

ФОТО: БЕЛТА

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