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США: во время грозы в Ford F-Series прилетел кусок асфальта. Что произошло?

12.05.2021 16:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Порой неприятность прилетает настолько неожиданно, что даже не успеваешь понять, что произошло. В минувший понедельник на трассе номер 10 во Флориде в Ford F-Series ехало два человека. Они двигались сквозь грозу, но особо не переживали. Да и чего бояться в салоне полноразмерного пикапа? 

Но неожиданно после очередного удара молнии в Ford прилетел кусок асфальта! Он пробил лобовое стекло, прошел насквозь через весь салон и вылетел, разбив заднее окно. Водитель и пассажир пострадали и были доставлены в госпиталь. К счастью, травмы у них незначительные и вызваны разбитым лобовым стеклом, а не куском асфальта, который пролетел между ними с высокой скоростью.

США: во время грозы в Ford F-Series прилетел кусок асфальта. Что произошло?

Полиция не говорит, что именно вызвало этот необычный инцидент. Метеоролог Крис Вагаски в беседе с the Washington Post выдвинул свою теорию. По мнению ученого, молния могла ударить в асфальтированную поверхность проезжей части и вызвать мгновенное испарение воды, попавшей в щели асфальта. Это спровоцировало небольшую, но мощную взрывную волну, которая и подняла кусок асфальта в воздух.

 
 
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Порой неприятность прилетает настолько неожиданно, что даже не успеваешь понять, что произошло. В минувший понедельник на трассе номер 10 во Флориде в Ford F-Series ехало...
 
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