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США: во время грозы в Ford F-Series прилетел кусок асфальта. Что произошло?
Источник материала: Onliner
Порой неприятность прилетает настолько неожиданно, что даже не успеваешь понять, что произошло. В минувший понедельник на трассе номер 10 во Флориде в Ford F-Series ехало два человека. Они двигались сквозь грозу, но особо не переживали. Да и чего бояться в салоне полноразмерного пикапа?
Но неожиданно после очередного удара молнии в Ford прилетел кусок асфальта! Он пробил лобовое стекло, прошел насквозь через весь салон и вылетел, разбив заднее окно. Водитель и пассажир пострадали и были доставлены в госпиталь. К счастью, травмы у них незначительные и вызваны разбитым лобовым стеклом, а не куском асфальта, который пролетел между ними с высокой скоростью.
Полиция не говорит, что именно вызвало этот необычный инцидент. Метеоролог Крис Вагаски в беседе с
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Порой неприятность прилетает настолько неожиданно, что даже не успеваешь понять, что произошло. В минувший понедельник на трассе номер 10 во Флориде в Ford F-Series ехало...
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