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Соболенко вышла в третий раунд турнира в Риме
Источник материала: Навiны
Белорусская теннисистка Арина Соболенко одолела испанку Сару Соррибес-Тормо со счетом 7:5, 6:1 и вышла в третий раунд турнира WTA в Риме.
В третьем раунде белоруска сыграет с 17-летней американкой Кори Гауфф.
В мировом онлайн-рейтинге 23-летняя Соболенко занимает рекордное в своей карьере четвертое место. У Виктории Азаренко 16-я позиция, Александры Саснович — 103-я.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко одолела испанку Сару Соррибес-Тормо со счетом 7:5, 6:1 и вышла в третий раунд турнира WTA в Риме. В третьем раунде...
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