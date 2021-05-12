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Дуров пояснил, почему Telegram не предупредил о канале стрелка в Казани

12.05.2021 17:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Павел Дуров высказался в своем Telegram-канале о трагедии со стрельбой в школе в Казани и пояснил, почему Telegram о ней не предупредил.


Фото: Reuters

Так, по словам Дурова, стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта, а на момент совершения теракта в канале был ровно один участник — сам его создатель.

— За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку, — сообщил основатель мессенджера. — Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией.

Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики.

Далее Павел Дуров заявил, что «эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани — искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ».

— Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии, — считает он. — Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь.

Отметим, что официально у нападавшего не было установлено диссоциальное расстройство личности или социопатия. Пресс-служба Следственного комитета России лишь рассказала, что ему ранее поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.

Напомним: 11 мая в Казани около 9 утра некто открыл стрельбу по ученикам гимназии № 175. В результате погибли девять человек — семь учеников, учитель и сотрудница школы. Более 20 человек пострадали. Как оказалось, стрельбу открыл 19-летний Ильназ Галявиев. Он пришел к школу, которую закончил четыре года назад, с ружьем в руках.

Нападавший перед атакой завел телеграм-канал, где заявил о своих намерениях.

 
 
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«Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества...
 
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