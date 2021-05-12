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Минобороны Украины: Киев имеет план на случай вторжения со стороны Беларуси, но угрозы пока нет

12.05.2021 17:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В украинском оборонном ведомстве пока не ожидают угроз с территории Беларуси. Об этом сообщает УНІАН, ссылаясь на слова министра обороны Украины Андрея Тарана.


Фото: wikipedia.org

Министр заявил это во время общения с журналистами в рамках всеукраинского форума «Україна 30. Безпека країни» в Киеве.

«Мы очень тщательно отслеживаем ситуацию, — сказал Андрей Таран. — Безусловно, учитываем и такую возможность, возможность вторжения российских войск с белорусского направления или расширения, скажем так, военной агрессии через территорию Беларуси. Но в настоящее время непосредственных угроз мы не отмечаем. Одновременно, в случае необходимости, у нас есть определенные планы, разработанные Генеральным штабом, и мы знаем, что делать, если увидим признаки создания группировки вооруженных сил, которая может быть применена через территорию Беларуси».

У министра обороны спросили, будут ли украинские войска усиленно охранять границу, когда на территории Беларуси в сентябре начнутся российско-белорусские учения «Запад-2021». На это Андрей Таран ответил, что соответствующие действия также готовятся.

Ранее глава СБУ Иван Баканов заявил, что Украине следует ожидать угроз не только со стороны российской, но и белорусской границы — полномасштабное вторжение, по его словам, возможно и с территории Беларуси.

 
 
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Ранее в СБУ заявили, что Украине стоит опасаться удара со стороны российской и белорусской границы.
 
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