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Выезд компанией на пляж - массовое мероприятие?

12.05.2021 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На пляже Заславского водохранилища ОМОН задержал компанию молодежи с БЧБ-символикой

Местный житель сообщил в милицию, что на пляже отдыхает группа молодежи с БЧБ-символикой. ОМОН задержал семь человек, сообщает пресс-служба МВД.


Фото: пресс-служба МВД

11 мая около 9 часов вечера в милицию Ждановичей обратился местный житель. Он рассказал, что на пятом пляже Заславского водохранилища собралось около десятка человек с БЧБ- символикой.

«Прибывшие сотрудники ОМОН задержали семерых граждан в возрасте от 19 до 23 лет. Задержанные были доставлены в Минское РУВД и водворены в ИВС», — рассказали в милиции.

В отношении них составлены протоколы по статье 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).
 
 
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На пляже Заславского водохранилища ОМОН задержал компанию молодежи с БЧБ-символикой
 
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