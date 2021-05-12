















На скамье подсудимых — 13 человек, 11 из которых — политзаключенные. Из них двое — несовершеннолетние. Также в этой партии судят 18-летнюю Виталию Бондаренко, которую собирались судить месяц назад, но на суд она не явилась тогда, так как уехала за границу. Когда вернулась, чтобы увидеть своего возлюбленного перед колонией (несовершеннолетнего Дениса Хазея осудили на 3 года воспитательной колонии), ее задержали и поместили в СИЗО №7. Как передают брестские правозащитники "Весны", 12 мая прокурор предложил назначить следующие наказания для фигурантов этого дела:





18-летняя политзаключенная Виталия Бондаренко — 4 года колонии общего режима;





26-летний бывший десантник Денис Марусевич — 4 года колонии усиленного режима;





22-летний Владимир Рубашевский — 4 года колонии усиленного режима;





21-летний Марк Солоников — 4,5 года колонии усиленного режима;





27-летний Виктор Пантелеев — 4 года колонии усиленного режима;





20-летний Даниил Бондарук — 5 лет колонии усиленного режима (по ч. 1 ст. 339 и по ч. 2 ст. 293);





32-летний Вячеслав Костючик — 4 года колонии усиленного режима;





20-летний Максим Зиневич — 4 года колонии усиленного режима;





24-летний Михаил Калишук — 4 года колонии усиленного режима;





несовершеннолетний Александр Винярский — 3 года воспитательной колонии

(просят взять их под стражу в зале суда);





несовершеннолетний Эдуард Кудынюк — 3 года воспитательной колонии (просят взять их под стражу в зале суда);





22-летний Андрей Грищук — 3,5 года колонии усиленного режима;





23-летний Симон Концевич — 3,5 года колонии усиленного режима.





Все обвиняются по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса. 20-летний Даниил Бондарук еще обвиняется в хулиганстве: по версии прокуратуры, 9 августа он ударил рукой по грузовому автомобилю МАЗ и разбил боковое зеркало.





Также гособвинение просит взыскать с 13 обвиняемых в равных долях компенсацию:





13621,50 рублей — в пользу УВД Брестоблисполкома;

457,98 рублей — Департаменту охраны МВД;

2781,16 рублей — КУП Брестское Депп;

5307,50 рублей — КУП "Коммунальник";