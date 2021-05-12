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До пяти лет колонии. В Бресте прокурор запросил наказание еще для 13 фигурантов "дела о массовых беспорядках"
Источник материала: Партизан
В Ленинском суде Бреста продолжается рассмотрение уголовного дела о массовых беспорядках после выборов (ч. 2 арт. 293 Уголовного кодекса) против еще 13 брестчан. Сегодня, 12 мая, по делу состоялись судебные прения и государственное обвинение запросило наказание для фигурантов этого дела.
На скамье подсудимых — 13 человек, 11 из которых — политзаключенные. Из них двое — несовершеннолетние. Также в этой партии судят 18-летнюю Виталию Бондаренко, которую собирались судить месяц назад, но на суд она не явилась тогда, так как уехала за границу. Когда вернулась, чтобы увидеть своего возлюбленного перед колонией (несовершеннолетнего Дениса Хазея осудили на 3 года воспитательной колонии), ее задержали и поместили в СИЗО №7. Как передают брестские правозащитники "Весны", 12 мая прокурор предложил назначить следующие наказания для фигурантов этого дела:
18-летняя политзаключенная Виталия Бондаренко — 4 года колонии общего режима;
26-летний бывший десантник Денис Марусевич — 4 года колонии усиленного режима;
22-летний Владимир Рубашевский — 4 года колонии усиленного режима;
21-летний Марк Солоников — 4,5 года колонии усиленного режима;
27-летний Виктор Пантелеев — 4 года колонии усиленного режима;
20-летний Даниил Бондарук — 5 лет колонии усиленного режима (по ч. 1 ст. 339 и по ч. 2 ст. 293);
32-летний Вячеслав Костючик — 4 года колонии усиленного режима;
20-летний Максим Зиневич — 4 года колонии усиленного режима;
24-летний Михаил Калишук — 4 года колонии усиленного режима;
несовершеннолетний Александр Винярский — 3 года воспитательной колонии
(просят взять их под стражу в зале суда);
несовершеннолетний Эдуард Кудынюк — 3 года воспитательной колонии (просят взять их под стражу в зале суда);
22-летний Андрей Грищук — 3,5 года колонии усиленного режима;
23-летний Симон Концевич — 3,5 года колонии усиленного режима.
Все обвиняются по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса. 20-летний Даниил Бондарук еще обвиняется в хулиганстве: по версии прокуратуры, 9 августа он ударил рукой по грузовому автомобилю МАЗ и разбил боковое зеркало.
Также гособвинение просит взыскать с 13 обвиняемых в равных долях компенсацию:
13621,50 рублей — в пользу УВД Брестоблисполкома;
457,98 рублей — Департаменту охраны МВД;
2781,16 рублей — КУП Брестское Депп;
5307,50 рублей — КУП "Коммунальник";
689,79 рублей — КУП " Брестский общественный транспорт";
потерпевшему Лычко возместить причинение морального вреда.
Трое подсудимых полностью согласились с предъявленным обвинением, семеро — частично. Виталия Бондаренко, Даниил Бондарук и Марк Салоников вину не признали.
В чем их обвиняют?
По версии следствия, во время акции протеста в центре Бреста обвиняемые грубо нарушили общественный порядок, совершили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами. В ход шли доски, палки, уличные ящики для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, камни, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия.
В результате беспорядков, по версии следствия, пострадали 24 силовика. Из них потерпевшими по делу признаны 19 человек. Один сотрудник получил две раны в области большого пальца правой кисти, относящиеся к категории легких телесных повреждений. У остальных-побои. Кроме того, обвиняемые пытались применить насилие и причинить телесные повреждения еще троим силовикам, заявил в суде гособвинитель.
Всего же по делу общая сумма причиненного, по версии следствия, ущерба — около 24 тысяч рублей: повреждены 13 автомобилей милиции, один автобус, щиты, шлемы, бронежилеты, асфальт, тротуарная плитка, скамейки, урны, деревья.
Все потерпевшие отказались от исков о возмещении морального или имущественного вреда к обвиняемым.
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До пяти лет колонии. В Бресте прокурор запросил наказание еще для 13 фигурантов "дела о массовых беспорядках"
В Ленинском суде Бреста продолжается рассмотрение уголовного дела о массовых беспорядках после выборов (ч. 2 арт. 293 Уголовного кодекса) против еще 13 брестчан....
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