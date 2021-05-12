Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Реконструкцию белорусского участка трассы М-1/Е30 планируется реализовать до 2030 года, ориентировочная стоимость работ составляет почти два миллиарда долларов, рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik первый заместитель Минтранса Беларуси Алексей Ляхнович.

"Ремонт дороги предусматривается в соответствии с параметрами I-а технической категории, что в общем смысле соответствует аналогу "автобана", а именно "автомагистрали" бесперебойного движения. Работы планируется осуществлять поэтапно, поскольку протяженность дороги составляет 610 км", – сообщил собеседник.

По его словам, реконструкция исключит наличие пешеходных переходов на одном уровне с дорогой и возможность попадания животных на трассу, также будет запрещено движение низкоскоростной техники и велосипедистов.

"Это крупный проект, который рассчитывается реализовать до 2030 года. Его ориентировочная стоимость составляет порядка 1,9 миллиарда долларов", – уточнил Ляхнович.

Сейчас разрабатывается предпроектная документация (обоснования инвестиций - Sputnik), а также идет подготовка комплексного инструментального обследования дороги по параметрам технического состояния, безопасности и организации дорожного движения. Минтранс Беларуси ведет переговоры с несколькими международными финансовыми институтами об участии в финансировании проекта.

Сколько стоит километр белорусской дороги?

Цена одного километра дороги зависит от разных факторов – ландшафта, используемой техники и материалов. В Беларуси она самая низкая по сравнению с соседними государствами. Стоимость реконструкции 1 км на дорогах первой категории составляет порядка 2-3 миллионов долларов. В России, Латвии, Литве, Польше и на Украине, к примеру, это 8-15 миллионов долларов. Достичь такой существенной экономии позволяет максимальное использование отечественных материалов, уверяют в Минтрансе.

Полный текст интервью с первым заместителем министра транспорта Беларуси Алексеем Ляхновичем читайте в четверг в 9.00 на сайте sputnik.by.

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