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Король весеннего сада тюльпан

12.05.2021 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Тюльпаны, выращенные в теплицах, в большом количестве появляются в городе и в марте, но именно эти, согретые долгожданным весенним солнцем, так радуют глаз.

Смотрите в фотоленте Sputnik, сколько ярких и разнообразных сортов есть у этого цветка, и вас точно охватит "тюльпанная лихорадка".

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Без этого прекрасного цветка невозможно представить себе майские скверы, улицы, сады и клумбы.
 
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