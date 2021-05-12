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Король весеннего сада тюльпан
12.05.2021 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Тюльпаны, выращенные в теплицах, в большом количестве появляются в городе и в марте, но именно эти, согретые долгожданным весенним солнцем, так радуют глаз.
Смотрите в фотоленте Sputnik, сколько ярких и разнообразных сортов есть у этого цветка, и вас точно охватит "тюльпанная лихорадка".
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Без этого прекрасного цветка невозможно представить себе майские скверы, улицы, сады и клумбы.
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