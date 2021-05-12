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Израиль и Палестина: обмен ракетными ударами не прекращается – видео
12.05.2021 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Израильская армия заявляет, что в результате обстрела Сектора Газа ликвидировано несколько руководителей движения ХАМАС. По палестинским данным, число жертв в Газе превысило 35 человек. Пострадали более 200 человек.
© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
В еврейском государстве жертвами палестинских обстрелов стали как минимум пять человек. Среди погибших есть арабы.
Причиной ракетных обстрелов стал конфликт в Восточном Иерусалиме, там израильские военные выселили несколько арабских семей из домов, где они жили с середины прошлого века.
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На Ближнем Востоке продолжается обмен ракетными ударами. Израильские военные заявили, что за два дня поразили около 500 целей в Секторе Газа. А по израильской...
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