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Израиль и Палестина: обмен ракетными ударами не прекращается – видео

12.05.2021 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Израильская армия заявляет, что в результате обстрела Сектора Газа ликвидировано несколько руководителей движения ХАМАС. По палестинским данным, число жертв в Газе превысило 35 человек. Пострадали более 200 человек.

© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
Конфликт на Ближнем Востоке: за сутки по Израилю выпущено более тысячи ракет

В еврейском государстве жертвами палестинских обстрелов стали как минимум пять человек. Среди погибших есть арабы. 

Причиной ракетных обстрелов стал конфликт в Восточном Иерусалиме, там израильские военные выселили несколько арабских семей из домов, где они жили с середины прошлого века.

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На Ближнем Востоке продолжается обмен ракетными ударами. Израильские военные заявили, что за два дня поразили около 500 целей в Секторе Газа. А по израильской...
 
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