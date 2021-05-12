Началась трехдневная конференция EMERGE

Источник материала: Onliner

Сегодня в 16:00 по минскому времени стартовала конференция EMERGE . Она проходит ежегодно с 2018 года, и второй раз ее организуют в онлайн-формате. Основатели проекта Алина Нильссон и Марго Лазаренкова во вступительном слове отметили, что главная задумка EMERGE — объединить людей из мира IT в одном месте для обмена опытом и мыслями.

Конференция началась с обсуждения глобальной проблемы — экологии. Марк Гигон (Microsoft), Любомила Джорданова (Plan A) и Себастьян Тоупи (Greentech Alliance) поговорили о том, что реально делают компании для сохранения планеты. Например, Microsoft уже к 2030 году планирует стать углеродно-нейтральной компанией, и такую же цель ставят себе другие корпорации. Помимо этого, Гигон отметил, что Microsoft поддерживает «зеленые» проекты, которые помогают снизить вредные выбросы в атмосферу. Однако даже таким корпорациям не справиться в одиночку: по словам представителя Microsoft, нужно заручиться поддержкой различных организаций и действовать сообща. Индустрия эко-стартапов, отметили спикеры, хорошо развивается, но во многом это еще неизведанная территория: предстоит много работы для развития направления и оценки реальных возможностей.

Также на EMERGE пройдет традиционный конкурс стартапов EMERGE CHALLENGE, а помимо него организаторы подготовили EMERGE 100 Report. Лонглист состоит из 100 наиболее перспективных проектов из региона New East: Центральная и Восточная Европа, СНГ. Также есть и белорусские стартапы. Для отбора проектов организаторы использовали скаутинг и рекомендации партнеров конференции. В лонглист добавляли проекты, соответствующие следующим требованиям: возраст до трех лет, инвестиции до трех миллионов долларов, MVP, трекшен, прогресс в течение 2020 года. Сведения о каждом стартапе брали из анкеты с более чем тридцатью вопросами.





Среди наиболее серьезных вызовов во время пандемии большинство основателей стартапов назвали следующие: развитие и масштабирование бизнеса, привлечение инвестиций, поиск клиентов и партнеров (когда ваш целевой рынок попросту «заглох»), привлечение и удержание платных клиентов, развитие корпоративной культуры в условиях удаленной работы, донесение идеи стартапа до пользователей.

Несмотря на ситуацию в прошлом году, некоторые стартапы смогли поучаствовать в трех программах акселерации, показать рост клиентской базы в восьми странах с нулевыми расходами на маркетинг, вывести продукт на рынок за десять месяцев, поднять продажи на 400% и сделать еще много важных дел.

В ближайшие три дня на EMERGE обсудят самые разные темы, которые так или иначе касаются IT и современной жизни. А в конце конференции станут известны победители EMERGE CHALLENGE.