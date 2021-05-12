Дуров прокомментировал обвинения в адрес соцсетей из-за массового убийства в Казани

Источник материала: Onliner

Павел Дуров отреагировал на обвинения в адрес соцсетей после массового убийства в Казани. По словам Дурова, стрелявший упомянул о своих планах в созданном для этого телеграм-канале всего за 20 минут до теракта, и на момент совершения теракта в канале был лишь один участник — сам стрелок. За 15 минут до теракта он сделал канал публичным, вероятно, считает Дуров, с целью оставить его как предсмертную записку.

«Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией», — написал Дуров.

По его мнению, если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех телеграм-каналов в реальном времени, они вряд ли бы успели предотвратить трагедию за оставшееся время, так как преступник не раскрывал своих планов заблаговременно.

«Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани — искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии.

Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь», — заявил Павел Дуров.

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