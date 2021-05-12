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В Instagram и Telegram вновь агрессивно рекламируют продажу водительских удостоверений

12.05.2021 17:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С последнего всплеска активности торговцев правами прошло около года. После серии публикаций в СМИ реклама «услуги» в соцсетях и мессенджерах немного поутихла. Начиная с прошлой недели с редакцию вновь стали приходить сообщения от пользователей об активизации сомнительных предложений.

Реклама о продаже в/у образца 2021 года не сильно отличается от прошлогоднего эквивалента. Как и ранее утверждается: «Все официально через отделение ГАИ», «помогаем вернуть права после лишения».

Образец ролика образца 2020 года:

Реклама этой весны:

В Instagram и Telegram вновь агрессивно рекламируют продажу водительских удостоверений

В прошлом сезоне журналисты вышли на связь с «дельцами», чтобы выяснить условия. На любое первое сообщение робот пришлет стандартное приветствие с краткими условиями сделки: 750 рублей, 30 процентов сразу на банковскую карту или Qiwi, остальную сумму — после изготовления и пересылки фото прав, а также, конечно же, «все официально через отделение ГАИ». Созвониться с «дельцом» нельзя — у него слишком много работы. Уверяет, что права реальные, а основания их изготовления — законные. По его словам, персональную информацию покупателя внесут в базу данных. Достаточно предоставить фотографию для документов, а также снимки паспорта, медсправки и подписи. Получение гарантируют в ближайшем отделении ГАИ либо курьером.

В Instagram и Telegram вновь агрессивно рекламируют продажу водительских удостоверений

Нужно ли говорить об опасности подобных денежных переводов? Но «продавцы» пошли еще дальше в своей просьбе предоставить фотографию, а также снимки паспорта, медсправки и подписи. С таким набором при желании можно получить кредит в банке, приобрести автомобиль под залог. В целом открывается множество возможностей для противоправной деятельности, как пишут в сводках милиции.

Позиция ГАИ по поводу ситуации такова: коррупционная схема невозможна. Уверяют, наобум вбить данные нельзя, это обнаружится при первой же проверке документов. Как утверждали инспекторы, при заполнении анкеты в базе указывается довольно много данных, достоверность которых легко проверить. Среди них: где и когда человек заканчивал автошколу, с какой попытки, когда и в каком размере оплачивал услуги автошколы, фамилия лица, принимавшего экзамены, номер медицинской справки. В Госавтоинспекции считают, людям, обещающим новые права в сети, не удастся задействовать так много сфер, ответственных лиц и остаться незамеченными.

Логичный вопрос: куда смотрит милиция? В ответе на возмущения предыдущей вспышкой рекламы говорили, мол, сведений о том, что информация об изготовлении в/у опубликована на территории Беларуси, не получено. Белорусы, столкнувшиеся с неприятностями из-за указанной рекламы, считали, схема развода начиналась в России. Основной вывод, который делали герои наших предыдущих публикаций: если неизвестных россиян за изготовление в/у вряд ли удастся привлечь, то гражданина РБ за использование таких прав — вполне возможно.

В Instagram и Telegram вновь агрессивно рекламируют продажу водительских удостоверений

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С последнего всплеска активности торговцев правами прошло около года. После серии публикаций в СМИ реклама «услуги» в соцсетях и мессенджерах немного поутихла....
 
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