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Уже в четверг похолодает, пройдут дожди, местами - грозы

12.05.2021 17:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Уже в четверг похолодает, пройдут дожди, местами - грозы
Иллюстративное фото
В четверг погодные условия будут определять активные атмосферные фронты и холодная воздушная масса. На большей части территории ожидаются дожди, ночью и утром местами сильные дожди. Днем в отдельных районах грозы, пишет pogoda.by.

Ветер ночью переменных направлений слабый, днем юго-восточный, порывистый, местами по северу сильный, порывистый. Температура воздуха ночью +5…+11, днем +10…+16, по юго-западу до +20.

В Минске до +13, дождь.

14 мая, в пятницу, кратковременные дожди, местами грозы. Ночью +5…+12, днем +15…+22. В Минске до +20.

В субботу, 15 мая, кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ночью +7…+12, днем +14…+21.
 
Теги: Минск
 
 
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Температура воздуха ночью +5…+11, днем +10…+16, по юго-западу до +20.
 
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