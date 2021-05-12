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Уже в четверг похолодает, пройдут дожди, местами - грозы
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Ветер ночью переменных направлений слабый, днем юго-восточный, порывистый, местами по северу сильный, порывистый. Температура воздуха ночью +5…+11, днем +10…+16, по юго-западу до +20.
В Минске до +13, дождь.
14 мая, в пятницу, кратковременные дожди, местами грозы. Ночью +5…+12, днем +15…+22. В Минске до +20.
В субботу, 15 мая, кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ночью +7…+12, днем +14…+21.
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Температура воздуха ночью +5…+11, днем +10…+16, по юго-западу до +20.
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