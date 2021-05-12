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Naked science

«Рецептор Y1 действует как тормоз для генерации тепла в организме, — рассказал Ян-Чуан Ши, руководитель группы. — Мы обнаружили, что его блокирование в жировых тканях преобразовало жир, “запасающий энергию”, в “сжигающий энергию”. Это включало выработку тепла и снижало прибавку в весе. <…> Большинство лекарств, используемых сегодня для лечения ожирения, нацелены на мозг и подавление аппетита, но могут иметь серьезные побочные эффекты, ограничивающие их использование».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медики открыли новый безопасный метод лечения ожирения Как он работает?

Ожирение и нарушение обмена веществ происходят в результате постоянного превышения потребления энергии над ее расходом. Современные методы лечения, направленные на изменение пищевого поведения, в отличие от бариатрической хирургии, не доказали эффективность в снижении и поддержании здорового веса. Одна из причин — в том, что терапия, контролирующая аппетит, влияет на поведение, в том числе уровень тревоги и эмоциональность, а также на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. В итоге это чревато серьезными побочными эффектами.Ученые из Института медицинских исследований Гарвана (Австралия) предложили новый способ борьбы с ожирением: они показали, что рецептор Y1 может стать ключом к разработке более безопасных подходов. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.Одним из самых мощных регуляторов питания и метаболизма считается нейропептид Y (NPY), который производится при голодании: он позволяет организму снизить расход энергии, активировать накопление жира и тем самым поддерживает его в условиях выживания. Молекула экспрессируется в центральной нервной системе и действует посредством передачи сигналов через рецепторы Y1, Y2, Y4, Y5 и Y6. Помимо этого, NPY и Y-рецепторы заметно экспрессируются и на периферии.При помощи экспериментальных моделей ученые неожиданно для себя выяснили, что блокирование определенного рецептора нейропептида Y — молекулы Y1 — позволяет ускорить метаболизм жира и предотвратить набор веса. Затем авторы работы заблокировали Y1 у мышей с ожирением посредством BIBO3304 — селективного антагониста Y1 периферического действия (он не проникает сквозь гематоэнцефалический барьер, поэтому действует на передачу сигналов Y1 в периферических тканях, а не в головном мозге).Как оказалось, животные, которым вводили BIBO3304 и прописали диету с высоким содержанием жиров, за семь недель эксперимента набрали примерно на 40% меньше веса, чем мыши, просто соблюдавшие аналогичный рацион. Такое значительное снижение прибавки в весе было вызвано увеличением тепловыделения тела и уменьшением жировой массы.Дополнительные испытания подтвердили, что избирательное удаление Y1 из жировых клеток защищает от набора лишней массы. Когда BIBO3304 применили к образцам, взятым у пациентов с ожирением, сработали те же гены, что участвуют в выработке тепла, как и у мышей с избыточным весом.Несомненно, добавляют ученые, исследование нельзя воспринимать как однозначное доказательство того, что блокирование рецепторов Y1 в периферических тканях, не затрагивая центральную нервную систему, эффективно предотвращает ожирение за счет увеличения расхода энергии. Однако оно дает альтернативный подход и более безопасный метод профилактики и лечения, который напрямую воздействует на жировую ткань.