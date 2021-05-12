Ликвидировать последствия пожара в будславском костеле будет специальная комиссия

По итогам экстренного совещания при курии Минско-Могилевской архидиоцезии 12 мая создана специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и восстановлению национального санктуария Матери Божьей Будславской (костела Успения Пресвятой Девы Марии).





В совещании приняли участие апостольский администратор архидиоцезии епископ Казимир Великоселец, вспомогательные епископы Юрий Кособуцкий и Александр Яшевский, почетный митрополит Минско-Могилевский архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич и приглашенные священники, сообщает портал Римско-католического костела в Беларуси.

Созданную комиссию в составе восьми лиц возглавил викарий Могилева и Могилевской области епископ Александр Яшевский. «Комиссия немедленно приступила к работе по решению поставленных актуальных задач», — сообщает католический портал.

11 мая в будславском костеле случился пожар , из-за которого обрушилась крыша. Икону Матери Божьей Будславской, святые дары и другое имущество успели вынести.

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