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Ликвидировать последствия пожара в будславском костеле будет специальная комиссия

12.05.2021 17:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По итогам экстренного совещания при курии Минско-Могилевской архидиоцезии 12 мая создана специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и восстановлению национального санктуария Матери Божьей Будславской (костела Успения Пресвятой Девы Марии).

Ликвидировать последствия пожара в будславском костеле будет специальная комиссия

В совещании приняли участие апостольский администратор архидиоцезии епископ Казимир Великоселец, вспомогательные епископы Юрий Кособуцкий и Александр Яшевский, почетный митрополит Минско-Могилевский архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич и приглашенные священники, сообщает портал Римско-католического костела в Беларуси.

Созданную комиссию в составе восьми лиц возглавил викарий Могилева и Могилевской области епископ Александр Яшевский. «Комиссия немедленно приступила к работе по решению поставленных актуальных задач», — сообщает католический портал.

11 мая в будславском костеле случился пожар, из-за которого обрушилась крыша. Икону Матери Божьей Будславской, святые дары и другое имущество успели вынести.

 

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Теги: Могилев
 
 
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По итогам экстренного совещания при курии Минско-Могилевской архидиоцезии 12 мая создана специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и...
 
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