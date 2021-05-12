«Смерть может наступить прямо в полете». Гинеколог о рисках оральных контрацептивов, которые мы не учитываем

Источник материала: Tut.by

Последнее, о чем хочется думать, собирая чемоданы в отпуск — что там мы заболеем, и путевка пойдёт насмарку. Но что, если всё закончится ещё раньше, как в романе Агаты Кристи «Смерть в облаках»? Информация, которую вы прочитаете ниже, может спасти ваш отпуск от неожиданностей, а иногда — даже жизнь.



Анастасия ЛебедченкоВрач акушер-гинеколог, блогер, популяризатор знаний о женском здоровье и автор проекта «Гинеко/логика», который помогает искать связь между «серьезной и неприступной» наукой и обычной жизнью Врач акушер-гинеколог,о женском здоровье и автор проекта «Гинеко/логика», которыймежду «серьезной и неприступной» наукой и обычной жизнью

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— Гормональная контрацепция завоевала белорусский рынок. Если раньше мы боялись резкого изменения веса, появления лишних волос и невозможности забеременеть в будущем, то сейчас почти любой негативный факт о КОК (комбинированные оральные контрацептивы) воспринимается как пережиток прошлого.

Это довольно опасная тенденция, потому что у гормональной контрацепции, несмотря на удобство и высокую эффективность, есть «подводные камни» применения, о которых кто-то не знает, кто-то не верит, а кто-то считает недостаточно серьёзными.



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Важно понимать, что половые гормоны действуют не только на уровне яичников, но влияют на весь организм: обменные процессы, работу эндокринной системы, свертываемость крови. Для кого-то последствия могут быть незначительными, а кто-то столкнется с серьезными проблемами — вплоть до тромбоза глубоких вен нижних конечностей и тромбоэмболии.

Вероятность смертельного исхода при последней достигает 80%.

Не всё так страшно: на ровном месте такие случаи остаются редкостью, потому что при назначении КОК (отпускаются только по рецепту) врач оценивает индивидуальный риск этих осложнений и не назначит препарат в случае реальной угрозы.

У любой нерожавшей девушки уже есть минимальный риск тромбоза — 3−4 случая на 10 тысяч. При контролируемом приеме КОК риск увеличивается до 7−8 случаев. Для сравнения: после родов риск увеличивается до 400 случаев, а после операции — до 1000 случаев на 10 тысяч.

Иногда, уже принимая выписанный препарат, мы увеличиваем статистический риск, который врач не мог просчитать на приеме. И отпуск, куда мы всё чаще летим самолетом, относится к одним из таких рисков.



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Во время перелетов мы надолго скованы в движениях — неприятный, но терпимый с точки зрения будущих впечатлений факт. Мы редко задумываемся о том, что при перелете более 4х часов даже у здорового (!) человека риск тромбозов увеличивается до 450 случаев на 10 тысяч. Это больше, чем во время родов.

При дополнительном приеме КОК риски суммируются, и мы сильно рискуем начать отпуск с печальных новостей: распирающая боль в ногах, отеки, синюшный цвет, онемение ног и т.д. Это повод обратиться за помощью, а не надеяться, что «само пройдет».



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Стало страшно, и захотелось отказаться от гормональной контрацепции? Не стоит! Во время отпуска у КОК есть весомое преимущество перед любыми другими контрацептивами: это единственный способ «сдвинуть» месячные без вреда для здоровья.

Плюс вы можете быть почти на 100% уверены в том, что не станете мамой, пока не захотите этого сами.

Каким образом снижать риски? Банально, клиническими испытаниями доказана эффективность использования компрессионного трикотажа во время перелета. И это не «огромные бинты», которые раньше использовались перед операциями, а тонкие, почти невесомые чулки, которые, тем не менее, помогают создать условия для нормального кровотока.



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Что еще снижает риск?

Отказ от курения и алкоголя с вечера накануне путешествия;

Отказ от приема седативных средств, ограничивающих подвижность во время перелета;

Удобная одежда, не сковывающая движение;

Во время полета — несколько упражнений для ног или ходьба каждые полчаса, поллитра воды каждый час;

Консультация врача-флеболога (если уже есть варикоз, для рекомендации нужного класса компрессии).

Удачного отпуска и только приятных впечатлений!