Проездные «Минсктранса» теперь можно пополнять через ЕРИП. Что для этого нужно сделать?

Источник материала: Tut.by

В Минске запустили систему удаленного пополнения проездных «Минсктранса» через ЕРИП, а на остановках уже устанавливают устройства для активации таких проездных. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» .



Так выглядит устройство для активации проездных. Фото: TUT.BY

Теперь горожане смогут дистанционно пополнять бесконтактные смарт-карты в интернете, без наличных. Для этого нужно зарегистрироваться в кабинете на сайте «Минсктранса», а потом — активировать проездной с помощью специального устройства.

Вот что нужно сделать:

Зарегистрироваться в специальном кабинете на сайте «Минсктранса».

на сайте «Минсктранса». В поле «Новая карта» ввести 16-значный номер бесконтактной смарт-карты и задать имя (можно зарегистрировать несколько карт). Номер, введенный некорректно, можно отредактировать.

В появившемся дополнительном окне нажать «Выбрать тариф».

На странице тарифов выбрать вид проездного и виды необходимого транспорта, после чего появится название тарифа с указанием срока действия.

После выбора тарифа нажать кнопку «Подтвердить» — произойдет автоматический переход на страницу с номером заказа и деревом ЕРИП.

Выбранные тарифы и номер заказа также отображаются в пункте «Мои пополнения» на главной странице в статусе «Ожидание оплаты». Для перехода на главную страницу для просмотра всех выбранных тарифов, номеров заказа, а также истории пополнений надо нажать кнопку «На главную страницу» или логотип «Минсктранса» в левом верхнем углу страницы.

При пополнении нескольких видов проездных каждой операции присваивается отдельный код операции, и оплата через ЕРИП производится по этим кодам по количеству проездных соответственно.

Произвести оплату по номеру заказа в ЕРИП: Система «Расчет» (ЕРИП) → Билеты, лотереи → Транспортные билеты → Минсктранс → Оплата проездных документов на БСК.

После ввода номера заказа в сервисе ЕРИП появятся сумма к оплате и выбранный тариф.

После оплаты в разделе «Мои пополнения» на главной странице статус «Ожидание оплаты» изменится на «Ожидание записи на карту». Транзакция передана на устройства активации.

Для записи проездного билета на бесконтактную карту необходимо приложить ее к любому устройству для активации БСК и дождаться ответного сообщения на экране терминала и звукового сигнала. При успешной активации экран устройства загорается зеленым цветом и появляется название пополненного тарифа.





Информация о местоположении устройств для активации БСК размещена в разделе «Карта устройств» и будет обновляться по мере их появления на остановках.

При записи на БСК нескольких проездных на устройстве для активации БСК нужно прикладывать столько раз, сколько проездных было оплачено.

После оплаты в ЕРИП информация передается на устройство активации и там хранится 30 суток.

По истечении 30 суток необходимо обратиться в пункт претензионной работы для восстановления тарифа.

В числе предполагаемых плюсов новой системы пополнения проездных «Минсктранса» специалисты называют следующие: пополнять можно в любое время; пассажиры не будут зависеть от режима работы киосков «Агентства Минсктранс»; активировать проездной документ необязательно в день его пополнения через ЕРИП; один человек может пополнить несколько бесконтактных смарт-карт.

— Пассажирам стоит обратить внимание: активация смарт-карты с записанным на ней проездным не избавит от необходимости прикладывать ее к валидатору в начале поездки и предъявлять контролерам для проверки полноты оплаты проезда: валидатор подтверждает факт оплаты проезда, а устройство активации завершает процесс пополнения, — подчеркивают в «Минсктрансе».

На каких остановках уже стоят устройства для активации бесконтактных карт?

«Улица Семенова»;

«Улица Якубова»;

«Улица Маяковского»;

«Гимназия № 40″;

«Улица Я. Лучины»;

«Кинотеатр «Салют»;

«Камвольный комбинат»;

«Улица Плеханова»;

«Шейпичи» в направлении улицы Плеханова;

«Шейпичи» в направлении а/в «Восточный»;

«Автобаза».

Первый терминал для активации проездных заметили на одной из остановок на Партизанском проспекте в Минске еще в октябре 2020-го. Однако тогда его быстро убрали , пояснив ситуацию тестовым режимом.