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Проездные «Минсктранса» теперь можно пополнять через ЕРИП. Что для этого нужно сделать?
Источник материала: Tut.by
В Минске запустили систему удаленного пополнения проездных «Минсктранса» через ЕРИП, а на остановках уже устанавливают устройства для активации таких проездных. Об этом сообщает агентство
Теперь горожане смогут дистанционно пополнять бесконтактные смарт-карты в интернете, без наличных. Для этого нужно зарегистрироваться в кабинете на сайте «Минсктранса», а потом — активировать проездной с помощью специального устройства.
Вот что нужно сделать:
Выбранные тарифы и номер заказа также отображаются в пункте «Мои пополнения» на главной странице в статусе «Ожидание оплаты». Для перехода на главную страницу для просмотра всех выбранных тарифов, номеров заказа, а также истории пополнений надо нажать кнопку «На главную страницу» или логотип «Минсктранса» в левом верхнем углу страницы.
После ввода номера заказа в сервисе ЕРИП появятся сумма к оплате и выбранный тариф.
Информация о местоположении устройств для активации БСК размещена в разделе «Карта устройств» и будет обновляться по мере их появления на остановках.
По истечении 30 суток необходимо обратиться в пункт претензионной работы для восстановления тарифа.
В числе предполагаемых плюсов новой системы пополнения проездных «Минсктранса» специалисты называют следующие: пополнять можно в любое время; пассажиры не будут зависеть от режима работы киосков «Агентства Минсктранс»; активировать проездной документ необязательно в день его пополнения через ЕРИП; один человек может пополнить несколько бесконтактных смарт-карт.
— Пассажирам стоит обратить внимание: активация смарт-карты с записанным на ней проездным не избавит от необходимости прикладывать ее к валидатору в начале поездки и предъявлять контролерам для проверки полноты оплаты проезда: валидатор подтверждает факт оплаты проезда, а устройство активации завершает процесс пополнения, — подчеркивают в «Минсктрансе».
На каких остановках уже стоят устройства для активации бесконтактных карт?
Первый терминал для активации проездных заметили на одной из остановок на Партизанском проспекте в Минске еще в октябре 2020-го. Однако тогда его
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В Минске запустили систему удаленного пополнения проездных «Минсктранса» через ЕРИП, а на остановках уже устанавливают устройства для активации таких проездных....
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