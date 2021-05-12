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Проездные «Минсктранса» теперь можно пополнять через ЕРИП. Что для этого нужно сделать?

12.05.2021 17:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске запустили систему удаленного пополнения проездных «Минсктранса» через ЕРИП, а на остановках уже устанавливают устройства для активации таких проездных. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Так выглядит устройство для активации проездных. Фото: TUT.BY

Теперь горожане смогут дистанционно пополнять бесконтактные смарт-карты в интернете, без наличных. Для этого нужно зарегистрироваться в кабинете на сайте «Минсктранса», а потом — активировать проездной с помощью специального устройства.

Вот что нужно сделать:

  • Зарегистрироваться в специальном кабинете на сайте «Минсктранса».
  • В поле «Новая карта» ввести 16-значный номер бесконтактной смарт-карты и задать имя (можно зарегистрировать несколько карт). Номер, введенный некорректно, можно отредактировать.
  • В появившемся дополнительном окне нажать «Выбрать тариф».
  • На странице тарифов выбрать вид проездного и виды необходимого транспорта, после чего появится название тарифа с указанием срока действия.
  • После выбора тарифа нажать кнопку «Подтвердить» — произойдет автоматический переход на страницу с номером заказа и деревом ЕРИП.

Выбранные тарифы и номер заказа также отображаются в пункте «Мои пополнения» на главной странице в статусе «Ожидание оплаты». Для перехода на главную страницу для просмотра всех выбранных тарифов, номеров заказа, а также истории пополнений надо нажать кнопку «На главную страницу» или логотип «Минсктранса» в левом верхнем углу страницы.

  • При пополнении нескольких видов проездных каждой операции присваивается отдельный код операции, и оплата через ЕРИП производится по этим кодам по количеству проездных соответственно.
  • Произвести оплату по номеру заказа в ЕРИП: Система «Расчет» (ЕРИП) → Билеты, лотереи → Транспортные билеты → Минсктранс → Оплата проездных документов на БСК.

После ввода номера заказа в сервисе ЕРИП появятся сумма к оплате и выбранный тариф.

  • После оплаты в разделе «Мои пополнения» на главной странице статус «Ожидание оплаты» изменится на «Ожидание записи на карту». Транзакция передана на устройства активации.
  • Для записи проездного билета на бесконтактную карту необходимо приложить ее к любому устройству для активации БСК и дождаться ответного сообщения на экране терминала и звукового сигнала. При успешной активации экран устройства загорается зеленым цветом и появляется название пополненного тарифа.

Информация о местоположении устройств для активации БСК размещена в разделе «Карта устройств» и будет обновляться по мере их появления на остановках.

  • При записи на БСК нескольких проездных на устройстве для активации БСК нужно прикладывать столько раз, сколько проездных было оплачено.
  • После оплаты в ЕРИП информация передается на устройство активации и там хранится 30 суток.

По истечении 30 суток необходимо обратиться в пункт претензионной работы для восстановления тарифа.

В числе предполагаемых плюсов новой системы пополнения проездных «Минсктранса» специалисты называют следующие: пополнять можно в любое время; пассажиры не будут зависеть от режима работы киосков «Агентства Минсктранс»; активировать проездной документ необязательно в день его пополнения через ЕРИП; один человек может пополнить несколько бесконтактных смарт-карт.

— Пассажирам стоит обратить внимание: активация смарт-карты с записанным на ней проездным не избавит от необходимости прикладывать ее к валидатору в начале поездки и предъявлять контролерам для проверки полноты оплаты проезда: валидатор подтверждает факт оплаты проезда, а устройство активации завершает процесс пополнения, — подчеркивают в «Минсктрансе».

На каких остановках уже стоят устройства для активации бесконтактных карт?

  • «Улица Семенова»;
  • «Улица Якубова»;
  • «Улица Маяковского»;
  • «Гимназия № 40″;
  • «Улица Я. Лучины»;
  • «Кинотеатр «Салют»;
  • «Камвольный комбинат»;
  • «Улица Плеханова»;
  • «Шейпичи» в направлении улицы Плеханова;
  • «Шейпичи» в направлении а/в «Восточный»;
  • «Автобаза».

Первый терминал для активации проездных заметили на одной из остановок на Партизанском проспекте в Минске еще в октябре 2020-го. Однако тогда его быстро убрали, пояснив ситуацию тестовым режимом.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске запустили систему удаленного пополнения проездных «Минсктранса» через ЕРИП, а на остановках уже устанавливают устройства для активации таких проездных....
 
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