Отслойка ногтей, ожоги, высыпания - врач называет тревожные симптомы после маникюра с гель-лаком

Источник материала: Tut.by

Распространено мнение о вреде гель-лака и необходимости давать ногтям возможность «отдохнуть», делая перерывы в маникюре. Как на самом деле эта процедура влияет на ногтевую пластину и кожу рук, HEALTH.TUT.BY рассказала врач-дерматолог Светлана Якубовская.



Светлана Якубовская Врач-дерматовенеролог 1-й квалификационной категории, ведет блог в Instagram Врач-дерматовенеролог 1-й квалификационной категории, ведет блог в

Как маникюр с гель-лаком влияет на кожу и ногти? Во время маникюра с использованием гель-лака ногтевая пластина незначительно повреждается во время подпиливания. Но если у человека изначально нет никаких патологий, связанных с ногтями, он не подвергает их постоянной травматизации, если мастер аккуратен и соблюдает все правила гигиены и дезинфекции инструментов, то побочных эффектов быть не должно. Если у человека есть хронические заболевания, например экзема или псориаз , при которых высыпания локализуются на кистях рук и могут повреждаться ногти, маникюр с гель-лаком может вызвать обострение течения болезни, так как такая кожа реагирует на любой раздражитель. Увы, это наблюдается довольно часто и не всегда удается компенсировать проблему лечением, в итоге человеку приходится отказываться от процедуры. Что касается UV-излучения из ламп, то проводились исследования, где высчитывалась доза этого излучения при регулярном маникюре раз в 2−3 недели в течение нескольких лет. Результаты говорят о том, что воздействие ультрафиолета от этих ламп ничтожно мало, чтобы нести опасность развития онкологии.

Правда, что гель-лак вреден, потому что ногти «не дышат»? Это миф. Ногтевая пластина, которая видна нашему глазу — это мертвые клетки, которые не могут «дышать». Это скопления кератина , между которыми располагается небольшое количество влаги и жиры (триглицериды и липиды). Клетки, которые «дышат», располагаются в матриксе (корень ногтевого ложа, место образования ногтевой пластины). Они не видны глазу, их скрывает кутикула, и «дышат» они за счет кровообращения — с кровью к ним поступают питательные вещества. То есть вывод один — гель-лак никак не может ухудшить ситуацию.



Фото: cottonbro, pexels.com

Кому противопоказан такой маникюр? Однозначно стоит быть аккуратными пациентам с экземой и псориазом. Ни в коем случае нельзя делать такой маникюр во время обострения болезни, нужно как минимум дождаться ремиссии. Уже потом вы можете попробовать нанести гель-лак и посмотреть, как кожа и ногти отреагируют. Если у человека изначально есть заболевания и повреждения ногтей, если они, например, отслаиваются от ногтевого ложа, образуя «карман», если в ногтях есть трещинки, гематомы, если ногти изменены при алопеции , красном плоском лишае, то в первую очередь нужно восстановить их здоровье, а не скрывать проблему маникюром. А вот беременность и кормление грудью не являются противопоказанием. Правда, в этот период возможны гормональные перестройки и повышенная чувствительность кожи. Часто будущим мамам и просто некомфортно больше часа проводить в сидячем положении, чувствовать запах лака. То есть здесь все зависит от индивидуальной реакции каждой женщины.

Какие признаки указывают, что такой маникюр мне не подходит? Отслойка ногтей и аллергическая реакция, которые появляются из раза в раз — это повод отказаться от маникюра с гель-лаком. Кстати, иногда аллергия на компоненты лака может проявляться не только в области ногтевой пластины, но и на лице, так как мы часто касаемся его руками.

Когда нужно идти к врачу? В случаях любых изменений ногтевых пластин и кожи вокруг ногтя. Я всегда говорю пациентам, что во время каждой коррекции маникюра, как только мастер снимает слой лака, нужно осмотреть ногтевую пластину. Если вы заметили малейшие изменения цвета ногтя, если видите, что он пусть даже немного отслаивается, не ждите и не думайте, что пройдет — это верный сигнал для похода к дерматологу. Также стоит пойти к врачу, если вы чувствуете дискомфорт — ногти будто горят, появляется жжение. Здесь мы не исключаем индивидуальную чувствительность, особенно если ногтевая пластина сама по себе тонкая и ломкая, но терпеть это точно не стоит. Если высыпания касаются кожи вокруг ногтя, мы можем подозревать раздражительный дерматит, аллергический дерматит, развитие экземы, с этим тоже нужно идти к врачу. Важное уточнение: перед походом к дерматологу нужно снять покрытие.

Как снизить вредное воздействие во время маникюра? В процессе самой процедуры, если вам больно, нужно говорить, а не терпеть. Любое повреждение — это воспаление и риск присоединения инфекции. Когда сушите лак и чувствуете жжение, нужно сразу доставать руку из лампы, иначе это может привести к отслоению ногтевой пластины, ожогам и высыпаниям. Не забывайте использовать увлажняющий крем до и после маникюра, чтобы избежать микроповреждений и излишней сухости кожи. А если вы боитесь излучения, воспользуйтесь специальными перчатками с обрезанными пальцами или солнцезащитным кремом.



Фото: Karolina Grabowska, pexels.com

А если использовать укрепляющие лаки в перерывах между гель-лаком — это поможет? Такие лаки помогают защищать ногти от внешних факторов: напоминаю, во время маникюра ногтевая пластина подпиливается, из-за чего образуются микроповреждения. Это особенно актуально, если ногти истончились. А вот на обогащение ногтей витаминами рассчитывать не стоит. Наличие витаминов А, Е, С и других в лаках — это маркетинговый ход.

Как вообще помочь ногтям восстановиться после снятия гель-лака? Вы можете использовать кремы, лосьоны и масла для рук, но не думайте, что ногти их впитают. Влияет на их состояние не состав косметики, а массирующие движения во время использования этих средств. Я особенно рекомендую пациентам на этапе восстановления после гель-лака массировать ту зону, откуда растет ноготь (в районе белой лунки). Так мы улучшаем кровообращение и приток питательных веществ к матриксу ногтя.