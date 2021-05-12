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Задержан еще один минчанин, который представлялся в Viber сотрудником банка и похищал деньги

12.05.2021 17:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Житель Минска задержан по подозрению в похищении около 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД.

От действий 35-летнего мошенника пострадал 42-летний минчанин. 

Злоумышленник позвонил ему в мессенджере Viber и сказал, что он работник банка, а с его счета списаны средства. Мошенник также предложил мужчине назвать реквизиты банковской карты, чтобы якобы проверить данные. Затем потерпевшему вновь позвонили и попросили назвать код из СМС, которое пришло ему на мобильный телефон. Мужчина сообщил цифры, после этого злоумышленники списали с его банковского счета около 49 тысяч рублей.

В результате по этому делу задержали 35-летнего минчанина. Уже установлено, что он причастен к другим аналогичным преступлениям.

Также в милиции напомнили, как отличить мошенника от работника банка.

Во-первых, сотрудников банков или мобильных операторов в Беларуси очень трудно вывести из себя. Даже в случае вашего отказа они ведут себя вежливо и корректно.

Во-вторых сотрудники банка никогда не звонят по мессенджеру Viber, потому что это неофициальный источник связи.

Мошенники обычно просят назвать им банк, в котором обслуживается клиент, его паспортные данные, номер карточки, код, который пришел клиенту на телефон в СМС.

Если при разговоре возникает подозрение, что звонит мошенник, то нужно сразу прекратить общение. Если же он после этого снова звонит, то сразу блокируйте его номер. Также стоит помнить главное - никогда и никому нельзя сообщать данные своих банковских карт и счетов.

Сотрудник банка во время звонка клиенту никогда не просит назвать реквизиты карты или совершать какие-либо операции с картой.
 
Теги: Минск
 
 
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Житель Минска задержан по подозрению в похищении около 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД.
 
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