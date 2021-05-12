Задержан еще один минчанин, который представлялся в Viber сотрудником банка и похищал деньги

От действий 35-летнего мошенника пострадал 42-летний минчанин.





Злоумышленник позвонил ему в мессенджере Viber и сказал, что он работник банка, а с его счета списаны средства. Мошенник также предложил мужчине назвать реквизиты банковской карты, чтобы якобы проверить данные. Затем потерпевшему вновь позвонили и попросили назвать код из СМС, которое пришло ему на мобильный телефон. Мужчина сообщил цифры, после этого злоумышленники списали с его банковского счета около 49 тысяч рублей.





В результате по этому делу задержали 35-летнего минчанина. Уже установлено, что он причастен к другим аналогичным преступлениям.





Также в милиции напомнили, как отличить мошенника от работника банка.





Во-первых, сотрудников банков или мобильных операторов в Беларуси очень трудно вывести из себя. Даже в случае вашего отказа они ведут себя вежливо и корректно.





Во-вторых сотрудники банка никогда не звонят по мессенджеру Viber, потому что это неофициальный источник связи.





Мошенники обычно просят назвать им банк, в котором обслуживается клиент, его паспортные данные, номер карточки, код, который пришел клиенту на телефон в СМС.





Если при разговоре возникает подозрение, что звонит мошенник, то нужно сразу прекратить общение. Если же он после этого снова звонит, то сразу блокируйте его номер. Также стоит помнить главное - никогда и никому нельзя сообщать данные своих банковских карт и счетов.





Сотрудник банка во время звонка клиенту никогда не просит назвать реквизиты карты или совершать какие-либо операции с картой.



