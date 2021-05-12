



Фото: Reuters





Друзья, к сожалению, ситуация в Израиле с каждым днем становится все напряженнее. Вечером 11 мая в Тель-Авиве снова сработала воздушная тревога, в городе были слышны взрывы.





Одной из целей массированного ракетного залпа, направленного в центральную часть Израиля, стал международный аэропорт Бен-Гурион близ Тель-Авива. Авиалайнерам, заходившим на посадку, диспетчеры дали указание не приближаться к опасному району и уходить в направлении Кипра.





Один из самолетов, находившихся в момент обстрела вблизи средиземноморского побережья Израиля, выполнял рейс из Киева. Пилоты получили команду диспетчерской службы развернуть лайнер и сделали несколько кругов над морем. Затем они взяли курс на Кипр. Временно в Бен-Гурионе прекращены отправка и прием всех запланированных рейсов.





Самолеты, направляющиеся в Израиль, будут перенаправлены в аэропорты Кипра и Греции. Лишь после прекращения обстрелов в Израиле примут решение о возобновлении работы главного воздушного порта страны.





Всего боевики ХАМАС нанесли более 130 ракетных ударов по Тель-Авиву и его окрестностям. Сирены воздушной тревоги сработали во всех крупных населенных пунктах в пределах Гуш-Дана, в прибрежной полосе к югу и северу от Тель-Авива. Одновременно под огнем также оказались Ашдод, Ашкелон и поселки в 20-километровой зоне от границы с сектором Газа.





К сожалению, без жертв не обошлось. Одна из ракет взорвалась в Ришон ле-Ционе. По предварительной информации СМИ, при взрыве погибла женщина. Также в Холоне зафиксировано прямое попадание ракеты в автобус. Шесть человек получили ранения. Среди пострадавших пятилетняя девочка.





Сразу появляется вопрос: как ракеты смогли прорвать такую современную и надежную систему ПРО, как "Железный купол", которая на протяжении вот уже стольких лет успешно справлялась со своей задачей? Военное крыло ХАМАС заявило, что была использована новая тактика ракетных обстрелов. Вероятнее всего, она заключалась в одномоментном запуске большого числа ракет, направленных в один район. Террористы утверждают, что за пять минут выпустили по Ашкелону и Ашдоду 137 ракет. Таким образом, система "Железный купол" не сбила несколько ракет.





С одной стороны, победить такую тактику можно путем увеличения батарей ПРО в районах, которые находятся под обстрелами. С другой стороны, террористы могут резко изменить направление обстрелов и запускать ракеты о районам, которые до настоящего времени оставались вне атак.





Всего с начала эскалации конфликта было выпущено более 600 ракет из сектора Газа по Израилю.





Во время ракетного обстрела из Газы центральной части Израиля новорожденных младенцев в родильном отделении вытащили из детских кроваток и держали в укрепленном коридоре, в то время как ракеты обрушивались на больницу, пишет Олег Вишняков.