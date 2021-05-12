ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Telegram появился канал будславского костела. Что там будут публиковать?

12.05.2021 17:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Канал с названием «Адновім Будслаў разам» появился 12 мая.


Фото:t.me/natbelographic

 
Напомним, утром 11 мая загорелся костел в агрогородке Будслав. Задымление крыши заметила местная жительница, которая сообщила об этом служителю храма. 
 
Огонь полностью уничтожил крышу храма, в результате пожара повреждены своды. Всю утварь и орган удалось спасти.
 
В тот же день начался сбор средств на восстановление храма. А сегодня в Telegram появился канал с названием «Адновім Будслаў разам». Здесь будут публиковать информацию для волонтеров и меценатов, которые хотят помочь в восстановлении святыни.
 
«Будславскому костелу для демонтажа кровли, остатка перекрытий на крыше требуются в помощь альпинисты и люди с допуском работы на высоте. Нужно спускать вниз балки и остатки металлической кровли», – пишут администраторы канала.
 
К слову на телеграм-канал будславского костела уже подписалось более полутора тысяч человек.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канал с названием «Адновім Будслаў разам» появился 12 мая.
 
Новости дня
Новости разные
 
Уже в четверг похолодает, пройдут дожди, местами - грозы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by