Победителю конкурса на радио «МИР» в Беларуси вручили ключи от новой квартиры

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске вручили ключи от квартиры, которую разыграли в прямом эфире радиостанции «МИР» в Беларуси. Владельцем апартаментов стал Александр Шор из райцентра Лида. Корреспондент Ольга Баранова поздравила его с победой.

Тысячи участников, но один победитель. Его судьбу решил чистый случай. Набор чисел обернулся ключами от новой квартиры. Дозванивались до новосела долго. Предприниматель – в заграничной командировке. В то, что так повезло, поверил не сразу.

«Радостная весть, в любом случае. Не каждый день такое происходит. У меня такое только на Новый год и 9 мая, и когда у меня день рождения. Очень приятно», – поделился победитель конкурса Александр Шор.

Пока Александр работает, за ключами приехала его мама. Тереза Болеславовна говорит, что рассчитывали только на новый телефон. О квартире даже не мечтали. Почти 43 квадратных метра. Престижный квартал под Минском. Рядом водоем и лес.

Квартиру еще ждет ремонт, а семья пока думает о переезде. Сейчас они живут в Лиде. Это райцентр в Гродненской области.

«Сын говорил, чтобы я переехала. Но, я думаю, что молодежь должна. Наша Лида маленькая, а тут столица рядом. Перспектив больше. Очень хотим внуков. Думаю, мечта осуществится. Планомерно идем к этой цели», – отметила мама победителя конкурса Тереза Шор.

Главное условие игры на радио «МИР» – совершать платежи с помощью специального приложения. Это разработка белорусских программистов. Конкурс продолжается. Еще не все крупные призы разыграны.

«Еще три квартиры ожидают своих владельцев. Мы надеемся, что наши граждане будут пользоваться сервисом, хранить там деньги. Три квартиры и десятки призов», – сказал директор IT-компании Олег Кондратенко.

Включать радио «МИР» и получать отличные подарки. Конкурс запустили в прошлом году. За это время в прямом эфире обладателями новых смартфонов стали 20 человек. А радиостанция обещает своим слушателям, что сюрпризы на волне 107,1 еще будут.

Радио «МИР» в Беларуси часто проводит конкурсы с хорошими подарками. Например, в преддверии 8 Марта подарили новый смартфон семье, в которой воспитывается пятеро девочек.