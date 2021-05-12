Стрельба в гимназии Казани глазами школьников – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Казань и вся Россия скорбит по погибшим в школе. Люди продолжают приносить цветы и игрушки к стихийному мемориалу у учебного заведения. Во вторник в гимназии № 175 вооруженный молодой человек открыл стрельбу в здании школы.

"Человек вооруженный огнестрельным оружием ворвался в класс и начал расстреливать людей. Сперва он стрельнул два раза по учительнице, нашему классному руководителю, которая вела татарский язык в ногу и начал расстреливать позже поочередно по рядам. После чего он ушел и сразу три человека из нашего класса позвонили в полицию и благодаря этому мы смогли выжить", - вспоминает ученик гимназии №175 Ахмат Хайруллин.

После инцидента учеников гимназии эвакуировали.

"Стрельба шла минут 10-15, потом на задний двор половину школы вывезли. К нам подходит уже Росгвардия, ОМОНовцы говорят: "Как самочувствие? Что случилось с вами?" Мы говорим, что все нормально, они говорят: "Сейчас за вами отправим группу", - добавляет ученик гимназии Кирилл Смычков.

В результате стрельбы погибли девять человек: семеро детей и двое взрослых. Прощание с жертвами трагедии состоялось 12 мая на нескольких кладбищах республики.

В медучреждения госпитализированы 23 человека. Жители Казани сдают кровь для пострадавших - около мобильной станции десятки человек.

По факту трагедии СК возбудил уголовное дело. 19-летнему стрелку грозит пожизненное заключение.

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