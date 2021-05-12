С какой скоростью промчались эти «гонщики» мимо отца с коляской? (видео)

Источник материала: Onliner

В условиях, когда на длинных выходных в городах почти не было автомобилей, два водителя устроили соревнование: кто быстрее — Renault Logan или Volkswagen Polo? Когда гонщики набрали приличную скорость, перед ними включился запрещающий сигнал, но было решено не тормозить. Повезло, что «пилотов» вовремя заметил мужчина с ребенком в коляске и не шагнул на дорогу.

«Гонщиков заснял на видео другой водитель, который на красный остановился, — пишет AutoGrodno. — По записи видно, что особенно рискованно повел себя водитель VW Polo: он проскочил переход, когда для пешеходов зеленый сигнал горел уже не менее трех секунд. Также видно, что отец с коляской заметил нарушителя в последний момент и остался на тротуаре».

Запись попала в сообщество водителей такси Гродно, и ребята определили, что на видео их коллеги: «Мы начали свои поиски и уже установили личность водителя Renault Logan. Поверьте, мало ему не показалось. Он работает на арендном автомобиле, и сейчас он отстранен от управления машиной. Мы позаботимся, чтобы больше никто не доверил ему свой автомобиль».

Позже от сообщества таксистов стало известно, что второй автомобиль тоже установлен: «На исходнике видео можно заметить, что номерной знак Polo заканчивается на „MC-5“, а на крышке багажника есть антенна. Такой автомобиль в городе удалось заметить, зафиксировав и остальные цифры номерного знака». Что будут дальше делать с этой информацией, не уточняется. Вероятно, ищут владельца машины, чтобы тот больше не передавал руль нарушителю (предположительно, автомобиль тоже арендный).